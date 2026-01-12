Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: qué dijo

Según pudo saber el diario La Nación, la ruptura se produjo de común acuerdo y la decisión fue tomada antes de las fiestas de fin de año. A pesar de la separación, ambos compartieron las celebraciones en familia. Un día antes de la confirmación pública, Awada había publicado imágenes junto a su hija Antonia y amigos en la Patagonia. Por su parte, Mauricio Macri compartió por última vez una postal de Nochebuena y Navidad hace dos semanas, en la que aparecía junto a Awada, Antonia y Valentina Barbier.