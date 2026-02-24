Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

En paralelo al surgimiento del rumor que vinculó a Juliana Awada con el rey Felipe VI de España, surgió una versión que ligó a Mauricio Macri a una nueva mujer. Atrás parecen haber quedado las ideas de que la nueva pareja del ex presidente era Natalia Graziano. Ahora, la nueva señalada en Chloé Bello, una mujer que mantuvo una relación con Gustavo Cerati.
Chloé Bello ya tuvo un pasado fuertemente inculado a figuras reconocidas de la farándula argentina. No solamente fue la última pareja de Cerati antes de que tuviera el accidente cerebrovascular que lo dejó postrado y llevó a su muerte, sino que también fue vinculada a Marcelo Tinelli durante algunos años. Pero, durante un tiempo, permaneció alejada del país por fuertes polémicas que la involucraron.
Quién es Chloé Bello, la mujer que relacionan a Mauricio Macri
No es el primer nombre que ronda en torno a los supuestos vínculos amorosos de Macri. De hecho, las primeras mujeres que resonaron fueron Guillermina Valdes y Juana Viale, además de Graziano. Ahora, Chloé Bello se vio envuelta en el escándalo de los amoríos del ex presidente; sin embargo, ninguno de los dos emitió declaraciones al respecto.
Cuando Cerati tuvo su ACV, Bello no estaba con él. Tenía 22 años y había viajado a Londres en uno de los pocos momentos en que se había separado de su novio de hacía un año. El romance fue breve pero intenso. En cuanto el cantante se descompensó en Venezuela, ella regresó de Europa a Caracas para encontrarse con él. “Logré llegar antes que la familia y me encontré con lo que quedaba de él. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue desvaneciendo lentamente”, contó en su momento.
Pero antes de que muriera Cerati, Bello se alejó de él. La presión que se ejerció sobre ella luego del ACV fue en aumento. Incluso tuvo algunos cruces con Benito Cerati, el hijo del artista. Para concluir una etapa, Bello abandonó Argentina y se fue a vivir al exterior donde adoptó un perfil bajo, con trabajos sin demasiada exposición.
La reaparición de Bello en el mundo mediático se dio también por una vinculación a otra gran figura argentina, Marcelo Tinelli. En esa ocasión, tampoco hubo confirmación de romance de ninguna de las partes. Hoy, es modelo de campañas publicitarias y se dedica a llevar adelante una agencia productora y de management de artistas.