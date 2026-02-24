Secciones
EspectáculosFamosos

Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

La modelo pasó años alejada de Argentina, pero siempre fue vinculada a hombres poderosos y reconocidos en el país.

Chloé Bello es modelo y trabaja en una agencia de management. Chloé Bello es modelo y trabaja en una agencia de management. Foto: Instagram/bellochloe
Por Milagro Corbalán Hace 16 Min

En paralelo al surgimiento del rumor que vinculó a Juliana Awada con el rey Felipe VI de España, surgió una versión que ligó a Mauricio Macri a una nueva mujer. Atrás parecen haber quedado las ideas de que la nueva pareja del ex presidente era Natalia Graziano. Ahora, la nueva señalada en Chloé Bello, una mujer que mantuvo una relación con Gustavo Cerati.

Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: qué dijo

Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: qué dijo

Chloé Bello ya tuvo un pasado fuertemente inculado a figuras reconocidas de la farándula argentina. No solamente fue la última pareja de Cerati antes de que tuviera el accidente cerebrovascular que lo dejó postrado y llevó a su muerte, sino que también fue vinculada a Marcelo Tinelli durante algunos años. Pero, durante un tiempo, permaneció alejada del país por fuertes polémicas que la involucraron.

Quién es Chloé Bello, la mujer que relacionan a Mauricio Macri

No es el primer nombre que ronda en torno a los supuestos vínculos amorosos de Macri. De hecho, las primeras mujeres que resonaron fueron Guillermina Valdes y Juana Viale, además de Graziano. Ahora, Chloé Bello se vio envuelta en el escándalo de los amoríos del ex presidente; sin embargo, ninguno de los dos emitió declaraciones al respecto.

Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello? Foto: Instagram/bellochloe

Cuando Cerati tuvo su ACV, Bello no estaba con él. Tenía 22 años y había viajado a Londres en uno de los pocos momentos en que se había separado de su novio de hacía un año. El romance fue breve pero intenso. En cuanto el cantante se descompensó en Venezuela, ella regresó de Europa a Caracas para encontrarse con él. “Logré llegar antes que la familia y me encontré con lo que quedaba de él. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue desvaneciendo lentamente”, contó en su momento.

Pero antes de que muriera Cerati, Bello se alejó de él. La presión que se ejerció sobre ella luego del ACV fue en aumento. Incluso tuvo algunos cruces con Benito Cerati, el hijo del artista. Para concluir una etapa, Bello abandonó Argentina y se fue a vivir al exterior donde adoptó un perfil bajo, con trabajos sin demasiada exposición.

La reaparición de Bello en el mundo mediático se dio también por una vinculación a otra gran figura argentina, Marcelo Tinelli. En esa ocasión, tampoco hubo confirmación de romance de ninguna de las partes. Hoy, es modelo de campañas publicitarias y se dedica a llevar adelante una agencia productora y de management de artistas.

Temas Marcelo TinelliMauricio MacriGustavo CeratiJuliana Awada
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
5

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
6

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Más Noticias
Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios