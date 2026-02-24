Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Cuando Cerati tuvo su ACV, Bello no estaba con él. Tenía 22 años y había viajado a Londres en uno de los pocos momentos en que se había separado de su novio de hacía un año. El romance fue breve pero intenso. En cuanto el cantante se descompensó en Venezuela, ella regresó de Europa a Caracas para encontrarse con él. “Logré llegar antes que la familia y me encontré con lo que quedaba de él. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue desvaneciendo lentamente”, contó en su momento.