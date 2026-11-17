El papa León XIV bromeó sobre el rosario que le arrojaron en Perú: "Son cosas que uno lleva en el corazón... o en el ojo"
Un feligrés le arrojó un rosario al Santo Padre mientras recorría la Base Aérea Las Palmas, en Perú, y le impactó de lleno en el rostro. Lejos de molestarse, el Pontífice bromeó sobre el episodio en su vuelo de regreso a Roma y destacó la devoción del pueblo peruano.
Resumen para apurados
- El papa León XIV bromeó tras recibir el impacto de un rosario en el rostro, arrojado por un feligrés con devoción este lunes durante su visita pastoral en Lima, Perú.
- El hecho ocurrió en la Base Las Palmas ante 1,5 millones de fieles. Pese a sufrir una molestia pasajera en el ojo, el pontífice continuó su recorrido y presidió la misa.
- De regreso a Roma, el Papa minimizó el incidente con humor y destacó el fervor del pueblo peruano como una genuina muestra de afecto, devoción y cercanía comunitaria.
La fe y la emoción no eran lo único que ocupaba el aire de Lima. Las sartas de 59 cuentas que los feligreses utilizaban para rezar también volaron por el perímetro de la Base Aérea Las Palmas en Perú, este lunes 16 de noviembre. Un rosario que había sido arrojado por uno de los asistentes mientras el Sumo Pontífice recorría el predio en el Papamóvil impactó en la cara del Santo Padre, generando preocupación entre el público y los medios. Sin embargo, el hecho pronto pasó a segundo plano y la reacción del papa León XIV, que incluso bromeó con el accidente, confirmó que se trató de una expresión más de festejo.
Horas más tarde, tras la celebración eucarística y ya embarcado en el vuelo de regreso a Roma, el líder de la Iglesia católica ocupó el tiempo de viaje para dirigir unas palabras a los periodistas que lo acompañaron durante la gira latinoamericana que concluyó ese mismo lunes 16. En la conferencia a bordo, el Pontífice recapituló la visita e incluso ironizó sobre el último episodio en las inmediaciones de la base aérea, ocurrido previo a la misa que reunió cerca de un millón y medio de fieles.
El humor del papa León XIV tras el accidente en Perú
“Organizar en esos lugares la visita del Papa es mucho trabajo, agradezco a todas las comunidades. El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe quiso ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón... o en el ojo”, agregó con humor el Santo Padre, que, a pesar de la expresión de dolor, continuó saludando sin problemas dentro del Papamóvil y hasta bendijo a un bebé apenas había asimilado el golpe.
Tras recibir el impacto, León se llevó una mano al ojo y permaneció unos segundos molesto. Sin embargo, la situación no pasó a mayores. Poco después retomó los saludos a la multitud y continuó con las actividades previstas, sin inconvenientes para presidir la ceremonia.
El significado que el Papa le dio al entusiasmo de los fieles
Al recordar la escena, el jefe del Vaticano también puso el acento en lo que representa para él la cercanía con los creyentes y el entusiasmo con el que lo recibieron. “Pero que marcan la vida de uno y que dicen que aquí hay entusiasmo, profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor por medio de un servir (sic), en este caso del Papa”, agregó.
En ese sentido, vinculó ese encuentro con uno de los pasajes del Evangelio y recordó a la mujer que buscaba tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su gracia. “Esa cercanía en sí misma es un mensaje de las dos partes. Poder compartir la fe con alegría, la bendición, es un poco como el Evangelio. La mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir la bendición. Trato de estar cerca de ellos, pero recibo también en el sentido del entusiasmo, la fe, la devoción”, concluyó.