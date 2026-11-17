La fe y la emoción no eran lo único que ocupaba el aire de Lima. Las sartas de 59 cuentas que los feligreses utilizaban para rezar también volaron por el perímetro de la Base Aérea Las Palmas en Perú, este lunes 16 de noviembre. Un rosario que había sido arrojado por uno de los asistentes mientras el Sumo Pontífice recorría el predio en el Papamóvil impactó en la cara del Santo Padre, generando preocupación entre el público y los medios. Sin embargo, el hecho pronto pasó a segundo plano y la reacción del papa León XIV, que incluso bromeó con el accidente, confirmó que se trató de una expresión más de festejo.