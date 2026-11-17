La bailarina y artista Melody Luz publicó un desgarrador descargo en sus historias de Instagram para exponer el acoso sistemático que sufre en redes sociales a raíz de las publicaciones de su pareja, Alex Caniggia.
Entre lágrimas y tras anteojos oscuros, la joven reveló que intentó grabar el video en quince oportunidades antes de poder manifestar su angustia por los mensajes de odio que recibe a diario. El conflicto detonó luego de que el mediático lanzara nuevos ataques contra Wanda Nara y otras mujeres de la farándula, desencadenando una ola de agresiones dirigida de forma directa hacia la bailarina.
La situación puso en evidencia un fenómeno recurrente en las plataformas digitales: la exigencia del público hacia las mujeres para que contengan, corrijan o respondan por las conductas machistas de sus parejas. Frente a este escenario, la artista remarcó que mantiene un camino profesional independiente y pidió frenar la transferencia de culpabilidad que golpea su vida personal y laboral.
El mandato de crianza y la exigencia transferida a Melody Luz
Frente a la constante llegada de capturas y agresiones por parte de usuarios que le exigen intervenir sobre Caniggia, la bailarina fue categórica respecto al rol que pretende asignarle la audiencia. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá; me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes”, recriminó la artista durante su descargo en la red social. En esa misma línea, aclaró que ni siquiera sigue a la celebridad en sus perfiles virtuales y pidió enfáticamente que dejen de enviarle el contenido que él difunde.
Melody Luz llorando por la misoginia de Alex Caniggia, harta de recibir el efecto revote de los actos de su novio https://t.co/SRuOBRM9z5— MF (@MundoFamososOk) November 16, 2026
La joven artista advirtió que la audiencia no percibe la brecha entre el personaje digital del mediático y la convivencia cotidiana. “No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento, que no es él en su vida real”, sostuvo al reflexionar sobre la agresividad de las publicaciones de su pareja. Además, confesó el impacto emocional que le produce enfrentar esa faceta pública: “No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram, que encima no lo quiero ni ver”.
Discusiones en la intimidad entre Caniggia y Luz a la preocupación por su hija
Lejos de mostrarse indiferente, Melody Luz reveló que la problemática generó reiteradas discusiones dentro del hogar, aunque las conversaciones no lograron modificar la conducta de Caniggia. “Yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha, y yo estoy cansada”, relató respecto a sus intentos privados por frenar los discursos de odio. En ese sentido, rechazó de forma contundente los ataques dirigidos a figuras públicas como Wanda Nara o “la China” Suárez, afirmando que no está a favor de que se agreda a ninguna mujer.
La bailarina vinculó el comportamiento de su pareja con una problemática sociocultural más amplia sobre la violencia de género diaria y la falta de empatía de ciertos discursos públicos. “Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días”, criticó la bailarina.
En medio de su quiebre emocional, también denunció recibir agresiones por parte del entorno familiar del propio Caniggia y expresó su temor por el futuro de la hija de ambos, Venezia: “Ya tengo a mi hija a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro ojalá Dios no quiera no se tome represalia con ella”.
El impacto laboral ante su inminente debut en "Sex"
El escándalo mediático y el hostigamiento digital afectaron de manera directa la carrera artística de Melody Luz en un momento bisagra de su trayectoria. La joven se encuentra próxima a debutar en Sex, la producción teatral dirigida por José María Muscari, un proyecto laboral que persiguió durante mucho tiempo y que requirió un gran esfuerzo personal. Sin embargo, la catarata de odio opacó la preparación de su estreno.
“Tendría que estar feliz de que esta semana estreno en Sex, que tanto lo deseé, que tanto me costó, y no puedo, porque lo único que he recibido son mensajes de odio”, lamentó entre lágrimas.
Para finalizar, reivindicó su esfuerzo profesional al remarcar que proviene de abajo y exigió la separación definitiva de su figura pública respecto a los actos de su pareja: “Les pido por favor que a mí no me metan en la misma bolsa, porque yo no estoy de acuerdo”.