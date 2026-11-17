El mandato de crianza y la exigencia transferida a Melody Luz

Frente a la constante llegada de capturas y agresiones por parte de usuarios que le exigen intervenir sobre Caniggia, la bailarina fue categórica respecto al rol que pretende asignarle la audiencia. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá; me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes”, recriminó la artista durante su descargo en la red social. En esa misma línea, aclaró que ni siquiera sigue a la celebridad en sus perfiles virtuales y pidió enfáticamente que dejen de enviarle el contenido que él difunde.