Mientras tanto, Paredes tiene la cabeza puesta en Barranquilla. Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en busca de su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008. El capitán salió con un golpe en el gemelo derecho ante Banfield, pero no tiene una lesión muscular y estará en la final.