Resumen para apurados
- Esta semana, Leandro Paredes, capitán de Boca, inició el curso de DT en la Escuela ATFA de Rosario para capacitarse de cara a su futuro tras el retiro profesional.
- La decisión se enmarca en un proyecto conjunto con Ángel Di María, quien ya se recibió de entrenador, mientras Paredes se prepara para jugar la final de la Copa Sudamericana.
- La iniciativa proyecta una futura dupla técnica con Di María para dirigir a Boca, Rosario Central o la Selección Argentina cuando ambos concluyan sus carreras como futbolistas.
Leandro Paredes ya piensa en lo que vendrá cuando cuelgue los botines. A días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el capitán de Boca comenzó a estudiar para convertirse en entrenador profesional, según anunció la Escuela ATFA de Rosario.
La institución dio la noticia en sus redes sociales. "Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra escuela, donde comenzará sus estudios como director técnico. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar", informó.
La decisión no sorprende. Su amigo Ángel Di María, que ya se recibió de entrenador, había revelado que ambos tienen un proyecto en común para cuando dejen de jugar. "Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da", contó con humor.
El sueño de dirigir juntos
La ambición no se limita a los clubes. "La Selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico", explicó "Fideo" en una entrevista con ESPN. Incluso ya hablaron de táctica: "Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta", reveló.
Di María también habló del vínculo que los une. "Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso, hasta que se retire, voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y nuestras familias se aman", agregó.
Mientras tanto, Paredes tiene la cabeza puesta en Barranquilla. Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en busca de su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008. El capitán salió con un golpe en el gemelo derecho ante Banfield, pero no tiene una lesión muscular y estará en la final.