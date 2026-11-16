Resumen para apurados
- Leandro Paredes confirmó que jugará el partido despedida de Carlos Tevez el próximo 20 de diciembre en La Bombonera para homenajear la trayectoria del ídolo xeneize.
- El volante se suma a figuras ya anunciadas como Sergio Agüero, Martín Palermo y Gianluigi Buffon para la última función del "Apache", quien se retiró profesionalmente en 2022.
- El evento genera gran expectativa ante la posible presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, mientras la organización prevé sumar más estrellas en las próximas semanas.
La despedida de Carlos Tevez sigue tomando forma y sumó a otro protagonista de peso. Este lunes se confirmó que Leandro Paredes, actual capitán de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina, participará del partido homenaje que el “Apache” disputará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera.
La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial de Instagram @adiosapacheoficial, que desde hace varios días viene revelando a los futbolistas que acompañarán al exdelantero en su última función ante los hinchas “xeneizes”.
Aunque Paredes y Tevez nunca llegaron a compartir equipo como profesionales, ambos mantienen un vínculo especial con Boca. De hecho, cuando el actual mediocampista todavía era un niño de las divisiones inferiores, llegó a ingresar al campo de juego de La Bombonera como mascota junto al “Apache”. Años después, ambos se convirtieron en referentes de distintas generaciones del club.
Quiénes están confirmados para la despedida de Tevez
Con la incorporación de Paredes, son cuatro los protagonistas anunciados formalmente hasta el momento.
El primero fue Sergio “Kun” Agüero, compañero de Tevez en Manchester City y en la Selección argentina. Juntos protagonizaron la histórica conquista de la Premier League 2011/12.
También fue confirmada la presencia de Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca, quien coincidió con Tevez durante el segundo semestre de 2004. Ambos conquistaron la Copa Sudamericana de aquel año y marcaron en la final frente a Bolívar.
La presencia internacional estará representada por Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano que compartió plantel con el “Apache” en Juventus entre 2013 y 2015. Durante esa etapa conquistaron varios títulos nacionales y alcanzaron la final de la Champions League.
¿Estarán Messi y Riquelme?
La expectativa también gira alrededor de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, dos figuras que Tevez mencionó entre los invitados durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand.
Sin embargo, sus participaciones todavía no fueron anunciadas formalmente mediante las publicaciones oficiales del evento. Lo mismo sucede con otras figuras internacionales que aparecieron vinculadas al homenaje, por lo que la nómina podría ampliarse durante las próximas semanas.
El encuentro está previsto para el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y contará con transmisión televisiva de ESPN. Será la oportunidad para que Tevez, que anunció su retiro profesional en 2022, reciba el reconocimiento de los hinchas en el estadio donde construyó buena parte de su historia.
Con Paredes como nuevo confirmado, el homenaje suma otra figura importante y mantiene abierta la expectativa por los próximos anuncios.