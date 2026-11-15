Una bicicleta, 400 kilómetros y una pasión sin límites: el hincha de Villa San Antonio que llegó a Concepción por el Regional Federal Amateur

Para Ángel Ariel Arias, el amor por Villa San Antonio no se mide en goles, campeonatos ni ascensos. Se mide en kilómetros. Más precisamente, en los más de 400 que separan Salta de Concepción y que decidió recorrer en bicicleta para acompañar a su equipo en la semifinal del Torneo Regional Federal Amateur frente a Concepción FC. Una travesía que, aunque terminó con la eliminación de los salteños, dejó una historia que difícilmente pueda explicarse desde la lógica.