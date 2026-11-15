Una bicicleta, 400 kilómetros y una pasión sin límites: el hincha de Villa San Antonio que llegó a Concepción por el Regional Federal Amateur
Ángel Ariel Arias viajó desde Salta hasta Tucumán para acompañar a su equipo en la semifinal del Regional Amateur. Entre caminos de tierra, pinchaduras y jornadas sin agua, construyó una historia de sacrificio y pasión que trasciende cualquier resultado.
Resumen para apurados
- Ángel Ariel Arias recorrió 400 kilómetros en bicicleta desde Salta hasta Concepción, Tucumán, para alentar a Villa San Antonio en la semifinal del Regional Federal Amateur.
- La travesía incluyó caminos de ripio y falta de agua. Arias realiza estos viajes ciclistas desde 2018 para seguir a su club, superando averías mecánicas y el clima adverso.
- Pese a la eliminación de su equipo por penales, la hazaña generó reconocimiento en ambas hinchadas, consolidándolo como un símbolo de fidelidad en el fútbol de ascenso.
Para Ángel Ariel Arias, el amor por Villa San Antonio no se mide en goles, campeonatos ni ascensos. Se mide en kilómetros. Más precisamente, en los más de 400 que separan Salta de Concepción y que decidió recorrer en bicicleta para acompañar a su equipo en la semifinal del Torneo Regional Federal Amateur frente a Concepción FC. Una travesía que, aunque terminó con la eliminación de los salteños, dejó una historia que difícilmente pueda explicarse desde la lógica.
“La gente dice que es una locura, pero yo digo que es un acto de amor”, expresó Arias, de 42 años, mientras relataba las aventuras que atravesó para seguir al club de su barrio.
Su historia comenzó en 2018, cuando viajó en bicicleta hasta Juan Bautista Alberdi junto a dos amigos para presenciar una final frente a Deportivo Marapa. En aquella oportunidad tampoco se permitía el ingreso de público visitante, pero el viaje terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable.
Allí conoció a personas que lo recibieron y le brindaron ayuda. Entre ellas, una familia que había perdido a un hijo, "Toto", y encontró en aquella demostración de fidelidad un reflejo del amor que el joven sentía por el fútbol.
Desde entonces, los viajes se multiplicaron. Ya no necesitaba esperar una final para subirse a la bicicleta. El objetivo era acompañar a San Antonio desde el primer partido, aunque eso implicara atravesar rutas desconocidas y enfrentar situaciones difíciles.
Cuando la pasión supera los límites
Arias aprendió sobre la marcha. Su bicicleta apenas había recorrido las calles de Salta cuando decidió aventurarse por primera vez fuera de la ciudad. Los pinchazos, los desperfectos mecánicos y la falta de provisiones se convirtieron en parte del aprendizaje.
Uno de sus recuerdos más duros corresponde al viaje hacia Metán. En un tramo de aproximadamente 50 kilómetros de tierra, ripio y arena, quedó prácticamente aislado.
“Empecé a las seis y media de la mañana y terminé a las seis de la tarde. A las dos y media me quedé sin agua”, recordó.
Durante horas apenas encontró personas por el camino. El hambre y la sed comenzaron a pesar tanto como el cansancio. Incluso relató que encontró una cebolla y terminó comiéndola para recuperar algo de energía.
Aquella vez ni siquiera consiguió llegar al partido. Regresó a su casa y recién al día siguiente conoció el resultado. Lloró de emoción, aunque no hubiera podido estar en la cancha.
Un sentimiento que nació en el barrio
El sacrificio también le permitió ganarse el reconocimiento de otros simpatizantes.
“Me gané el cariño, el afecto y el respeto de la gente por demostrar el amor por mi club”, aseguró.
Para Arias, Villa San Antonio representa mucho más que una institución deportiva. Es el lugar donde nació, creció y construyó su identidad.
“San Antonio es parte de la vida. Uno nace, se cría y por ahí se va a vivir a otro lado, pero nunca se va de San Antonio”, reflexionó.
En Concepción, su equipo quedó eliminado por penales. Él, sin embargo, completó otra travesía. Porque hay hinchas que acompañan desde una tribuna y otros que convierten cada kilómetro de ruta en una manera de decir cuánto quieren a su club.