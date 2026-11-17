Resumen para apurados
- En diciembre, Conicet y Personal lanzarán en Flow "Vida submarina", serie sobre la expedición en el cañón de Mar del Plata para divulgar sus hallazgos científicos marinos.
- La producción recopila la histórica transmisión de 21 días del buque R/V Falkor (too), que llegó a 3.900 metros de profundidad y descubrió 57 especies con 20 millones de vistas.
- El proyecto afianza la divulgación científica argentina en nuevas audiencias, antesala de la próxima transmisión en vivo sobre arqueología incaica en Catamarca.
Argentina vivió un episodio trascendental para la investigación científica a mediados de 2025. Desde YouTube, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) transmitió por semanas su investigación en el fondo marino marplatense. Niños, jóvenes y adultos se congregaron en la virtualidad para ver los descubrimientos del barrido del lecho submarino. Esas transmisiones ahora llegarán al público en formato documental.
El nombre oficial que se le dio al “streaming del Conicet” fue Talud Continental IV en el cañón submarino de Mar del Plata. De la investigación participó el Schmidt Ocean Institute, que proporcionó su buque R/V Falkor (too). La transmisión duró 21 días con descensos a 3.900 metros de profundidad y el estudio permitió descubrir 57 nuevas especies. Los videos alcanzaron más de 20 millones de reproducciones.
“Vida submarina”: estreno de la serie documental de Conicet
Este lunes, Conicet hizo público el lanzamiento de “Vida submarina”, la serie realizada por una alianza entre el instituto de investigación y Personal. El documental se estrenará en la plataforma Flow y la fecha definida fue diciembre. Tendrá ocho capítulos para redescubrir, mediante imágenes inéditas y testimonios de los científicos participantes, más datos de la expedición Talud Continental IV.
El estreno se enmarca dentro del acuerdo que realizaron Conicet y Personal para ampliar la llegada de la ciencia y la tecnología, como así también acercar las investigaciones argentinas a nuevas audiencias mediante diferentes formatos y plataformas. La campaña “permitió identificar una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino de Mar del Plata”, destacaron en el comunicado.
Los videos en crudo todavía se encuentran disponibles en el canal de Youtube de Schmidt Ocean Institute.
Cómo fue la expedición de Conicet al fondo del mar
Lo que se convirtió en una aventura colectiva encabezada por Conicet representó un salto tecnológico y científico sin precedentes, según un artículo publicado al finalizar la campaña. “Por un lado, se inauguró el uso en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental del vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras del océano profundo sin alterar el entorno. Por otro lado, fue la primera vez que una investigación científica argentina se transmitió en vivo”, señaló el organismo.
La transmisión también batió récords de participación del Schmidt Ocean Institute, que ya realizaba este tipo de emisiones en vivo. “Mientras que la mayoría de las inmersiones de otras campañas tienen una media de alrededor de cuatro mil visualizaciones, esta expedición tuvo una media de quinientas mil reproducciones por inmersión”, destacó el artículo.
La nueva expedición de Conicet
Este martes 17 de noviembre se dará inicio al nuevo streaming a cargo del Conicet. Se trata de la Expedición Inka 2026, una excavación arqueológica que se realizará en El Shincal de Quimivil, en Catamarca, y que se transmitirá desde el canal de YouTube de la Fundación Azara. Se evaluarán restos vegetales y animales y se hará un estudio de la vida doméstica y ceremonial de los incas con interacción en vivo para hacer preguntas. La transmisión se realizará de 11 a 13.