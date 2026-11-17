La nueva expedición de Conicet

Este martes 17 de noviembre se dará inicio al nuevo streaming a cargo del Conicet. Se trata de la Expedición Inka 2026, una excavación arqueológica que se realizará en El Shincal de Quimivil, en Catamarca, y que se transmitirá desde el canal de YouTube de la Fundación Azara. Se evaluarán restos vegetales y animales y se hará un estudio de la vida doméstica y ceremonial de los incas con interacción en vivo para hacer preguntas. La transmisión se realizará de 11 a 13.