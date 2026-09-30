Cómo es la vacuna contra la Salmonella que investigan en Tucumán: “Queremos que los chicos puedan estar protegidos durante el verano”

Una vacuna pensada para los niños

Una de las particularidades del desarrollo es que los investigadores trabajan con la idea de que pueda administrarse por vía oral. Según explicó Delgado, la elección está relacionada con la forma en que se producen habitualmente estas infecciones. Salmonella es un microorganismo que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, por lo que el equipo considera que una vacuna oral sería una alternativa adecuada.