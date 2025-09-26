Secciones
Cómo llegar a El Shincal, el pueblo de origen incaico que se puede visitar en el noroeste argentino

El lugar es considerado un museo de interés nacional por lo que su acceso se hace solo en compañía de guías.

El Shincal se encuentra a 1.350 sobre el nivel del mar.
Hace 2 Hs

El Noroeste argentino guarda maravillas ancestrales que dan cuenta del origen de nuestras tierras. En una desviación de la Ruta Nacional N° 40, un destino construido hace cientos de años aguarda a los turistas más curiosos. Se trata de El Shincal o Shincal de Quimivil, un pueblo en el que habitaron los Incas hace siglos.

El Shincal fue declarado Monumento hisórico nacional en 1997 por su valor cultural, histórico y patrimonial. Las investigaciones arqueológicas consideran que los Incas lo construyeron entre 1472 y 1536. Fue uno de los poblados del Tawantinsuyu más emblemáticas del territorio argentino.

Shincal de Quimivil: cómo llegar al pueblo Inca

El Shincal de Quimivil se encuentra en el sur de Catamarca, aproximadamnete a 65 kilómetros al norte del límite con La Rioja. Está ubicado en el valle entre las sierras de Zapata y Belén a 1.350 metros sobre el nive del mar en la localidad de Londres.

Son varias las opciones para llegar allí desde Tucumán. Una es tomando la ruta 307 de los valles para cruzar a Catamarca y luego la nacional 40 hacia Santa María. Desde allí se siguen 190 kilómetros hasta llegar a la localidad de Londres donde un camino de 5 kilómetros llevará hasta el pueblo incaico. Se trata del camino más largo.

Otra de las opciones es viajar desde la capital tucumana hasta Concepción, cruzar hasta Catamarca por la ruta 65 y luego tomar la 48 hasta Andalgalá donde se convierte en ruta 46. Al llegar a la intersección de la ruta 46 y la 40, solo 14 kilómetros separan a los viajeros de Londres, desde donde se debe seguir el mismo camino al Shincal.

Turismo en El Shincal: un pueblo de cultura precolombina

Entre las estructuras centenarias que guarda el Shincal en su centro cívico destacan una plaza de armas o aukaipata en cuyo centro hay un gran trono o ushnu. También hay un barrio administrativo con cinco grandes galpones o kallankas y un acueducto de piedra que penetraba hasta la escalinata del ushnu.

Para preservar y cuidar las construcciones, las vistas se hacen en horarios prestablecidos por la localidad y con guias habilitados. El recorrido dura aproximadamente dos horas.

