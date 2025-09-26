Cómo llegar a El Shincal, el pueblo de origen incaico que se puede visitar en el noroeste argentino

Otra de las opciones es viajar desde la capital tucumana hasta Concepción, cruzar hasta Catamarca por la ruta 65 y luego tomar la 48 hasta Andalgalá donde se convierte en ruta 46. Al llegar a la intersección de la ruta 46 y la 40, solo 14 kilómetros separan a los viajeros de Londres, desde donde se debe seguir el mismo camino al Shincal.