Unas tres fotos se dedican a una de las insignias de la noche: el pastel de bodas inmenso, donde Lali también mostró en quién estaba inspirado. Su creador ya era el esperado. La cantante, además, compartió cómo fue la charla previa sobre la elección de la pieza dulce que coronaría la fiesta. Contó el deseo de Betular: “Quiero hacerles la torta que deseen”, a lo que la artista respondió: “Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla”. A la confesión le siguió la imagen de referencia: la mítica foto de Claudia Villafañe y Diego Maradona cortando su pastel de ceremonia. Lali posó junto al maestro repostero y le agradeció a su equipo por la obra añadiendo: “¡Lo lograron!”.