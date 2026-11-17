Así fue por dentro el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat: las fotos inéditas que compartió la cantante
Lali Espósito abrió el álbum íntimo de su boda con Pedro Rosemblat en Instagram: desde los detalles de su vestido minimalista y el cambio de look para el baile, hasta la monumental torta inspirada en Claudia Villafañe y Diego Maradona, con Ale Sergi como DJ de la noche.
Resumen para apurados
- Lali Espósito difundió en Instagram imágenes inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat en San Telmo, para agradecer a quienes hicieron posible la celebración.
- El evento fue organizado por Claudia Villafañe, incluyó una torta diseñada por Damián Betular al estilo Maradona y tuvo a Ale Sergi de Miranda! como disc jockey de la fiesta.
- La revelación de los detalles de la boda de una de las figuras más populares de la cultura pop argentina consolida el alto interés público sobre la vida privada de la pareja.
Lali Espósito recurrió a lo efímero de las historias de Instagram para recordar, de la misma manera en que las memorias visitan la mente, aquella ceremonia que la unió con Pedro Rosemblat. La galería de fotos invita a sumergirse en la fiesta en la que desfilan celebridades de todos los ámbitos, cambios de look, amistades de años, detalles de la pastelería con su respectiva inspiración y hasta bromas que se dieron en el momento.
En una galería extensa, Lali Espósito reveló todos los detalles de su casamiento, lo que incluyó quién fue su DJ, su diseñador, qué familiares y amigos colaboraron para que el festejo fuera posible y cuál fue la referencia para hacer el pastel de bodas. Las imágenes, además, muestran la decoración y cómo se dispuso Casa Carlos, la casona del barrio porteño de San Telmo acondicionada para una noche inolvidable.
La galería que reveló todos los detalles de la boda de Lali Espósito
La colección de fotos publicada por la propia cantante advierte que compartiría todas las postales de la boda para dedicárselas a quienes hicieron posible el casamiento soñado. “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron clave para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”, escribió Lali mientras se muestra el ingreso de la casona, con sus columnas y rejas de estilo europeo y una tela blanca que cae a modo de cortina en la entrada.
Así, la galería comienza con cierto orden de jerarquía en el que las madres ocupan el primer lugar. Ataviadas con prendas contrastantes, posan con sus copas Majo Riera y Marcela Amado: la primera con un vestido largo de escote en V y flores imponentes, y la segunda con un traje con corset de transparencias, todo en un conjunto total white. “¡Primero a las más importantes! Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional”, confesó Lali, a lo que añadió: “¡¡¡Estaban hechas unas diosas!!!”, en letras mayúsculas.
La cantante dejó en claro quiénes fueron las organizadoras del evento: nada menos que Claudia Villafañe con su productora, Eventos Plan V. En la foto puede verse a la esposa de Diego Armando Maradona y su asistente vestidas de negro posando junto a los novios. “Gracias por todo el trabajo, cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable. ¡Las queremos!”, añadió Lali a la publicación, dejando entrever que el vínculo con las planificadoras fue más que profesional.
Lali publicó además fotos más detalladas del vestido de novia, seguidas de poses junto al diseñador Justo Ocampo, de traje y preparado para la celebración. Las tomas dejan ver el diseño minimalista en tono off white o blanco roto, confeccionado en satén con caída, breteles finos y líneas depuradas. La fotografía permite apreciar en detalle la prenda antes de dar paso al cambio de look que protagonizó la fiesta.
Las postales introducen luego el momento de mayor jolgorio, donde las informalidades quedan olvidadas. Junto a Juliana Gattas, de Miranda!, enfiestada y tomando el micrófono, se muestra Lali con un vaso en la mano, anteojos y una cofia brillante en la cabeza. El estilismo se distancia completamente del anterior: un vestido corto con encaje y piedras, combinado con botas negras que garantizan mayor comodidad que unos tacos para un baile extendido. Detrás, una multitud eufórica alza los brazos y observa atentamente a la novia.
Las otras fotos están dedicadas a quienes terminaron de armar el look. De nuevo con el vestido de novia, Lali posa junto a su maquilladora, Maru Venancio, mientras sostiene el ramo de flores y usa anteojos negros. “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”, detalló la cantante sobre el destino azaroso que definió a la siguiente novia. A esa foto le sigue una junto a Juan Cativa, su estilista, quien la peinó con una media cola con ondas y con quien admitió haber sido exigente: “¡Y a este!, que lo vuelvo loco y él a mí, siempre acompañándome. Te quiero, Juano”, escribió.
A esas capturas le suceden imágenes cariñosas junto al novio, sentados a la mesa mientras parecen cantar al unísono. “Te amo”, indica Lali mientras, tomados de la mano, comparten el momento. Detrás se ve al resto de los invitados entre cerezas y copas, mientras los tablones del salón se mezclan con los comensales en plena cena.
Unas tres fotos se dedican a una de las insignias de la noche: el pastel de bodas inmenso, donde Lali también mostró en quién estaba inspirado. Su creador ya era el esperado. La cantante, además, compartió cómo fue la charla previa sobre la elección de la pieza dulce que coronaría la fiesta. Contó el deseo de Betular: “Quiero hacerles la torta que deseen”, a lo que la artista respondió: “Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla”. A la confesión le siguió la imagen de referencia: la mítica foto de Claudia Villafañe y Diego Maradona cortando su pastel de ceremonia. Lali posó junto al maestro repostero y le agradeció a su equipo por la obra añadiendo: “¡Lo lograron!”.
Lali también bromeó sobre las imágenes que circularon en redes como “las primeras fotos” y “vistazos” durante la ceremonia, donde se ve a una “Lali” de cara cambiada y a un “Pedro” un tanto irreconocibles.
Por último, la cantante dio a conocer quién fue el disc jockey: nada menos que el mismísimo Ale Sergi, quien recurrió a los métodos tradicionales con vinilos. Abrazado junto a la novia y a su compañera Juliana Gattas, se lo ve sonriente con sus habituales camisas y un disco rojo. “Gracias al N°1 del dance”, añadió Lali para cerrar el repaso de su casamiento.
A la galería le siguió un mensaje final: “Fuimos felices. ¡Gracias a nuestros amigos y familia y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!”, cerró Lali junto a una foto casual en la que se ve a los novios, ya despojados de los trajes formales, charlando en medio del gran festejo.