El look que se robó todas las miradas en el casamiento de Lali y Pedro y marca tendencia para este verano

Fluidez, movimiento y el sello de las hermanas en el casamiento de Lali

En el gran festejo, las hermanas de los novios adaptaron la tendencia a sus propios estilos con propuestas llenas de movimiento. Anita Espósito impactó con un vestido rojo de largo hasta el piso y sin mangas. El diseño se destacó por su silueta entallada en la parte superior y una falda amplia confeccionada en una tela translúcida de varias capas asimétricas con volados, un recurso estilístico que aportó un volumen dinámico y muy favorecedor para su figura.