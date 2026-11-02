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El look que se robó todas las miradas en el casamiento de Lali y Pedro y marca tendencia para este verano

Las hermanas de la pareja coincidieron con la paleta que anticiparon las casas de moda y que pisará fuerte durante toda la temporada de calor.

La tendencia de moda entre los invitados de Lali Espósito.
La tendencia de moda entre los invitados de Lali Espósito. Imagen: Instagram/Lali
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo, sus hermanas lucieron vestidos rojo tomate y marcaron la tendencia de moda para el verano.
  • Anita Espósito y Juana Egozcue lucieron diseños propios en un tono anticipado por firmas como Chanel y Dior, consolidado por Vogue para las colecciones de calor.
  • El rojo tomate se perfila como el color dominante para eventos y fiestas de la temporada primavera-verano, consolidando apuestas vibrantes en variadas texturas.
Resumen generado con IA

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no solo concentró todas las miradas por el impacto de la celebración en San Telmo, sino que se convirtió en una verdadera pasarela de tendencias para la temporada primavera-verano 2026. Entre todos los estilismos que desfilaron por la fiesta, hubo un protagonista indiscutido que conquistó a las invitadas más cercanas a la pareja: el rojo tomate.

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Tanto Anita Espósito como Juana Egozcue, hermanas de la cantante y del conductor respectivamente, coincidieron en elegir este tono vibrante que promete dominar las calles y los eventos de los meses cálidos. La coincidencia no fue casualidad, ya que el color se consagra como uno de los pilares de la moda actual para quienes buscan fuerza y sofisticación.

El color presente en el casamiento que marca el ritmo de la temporada 

Esta paleta no surge de la nada. Según la revista Vogue, el rojo tomate cobra un protagonismo absoluto entre las tendencias estivales. La prestigiosa publicación especializada destaca que "la clave pasa por elegir total looks con diferentes texturas" o bien "conjugarlo con tonos a contraste", confirmando que se trata de una apuesta audaz diseñada para no pasar desapercibida.

Las firmas más importantes de la alta costura global ya habían anticipado esta marea cromática en las pasarelas internacionales. Casas como Chanel, Loewe, Dior y Brandon Maxwell incluyeron el escarlata y el rojo brillante como premisas centrales en sus colecciones, reafirmando que la intensidad es la norma para los días de calor.

A la izquierda Anita Espósito con su vestido de tela translúcida y a la derecha Juana Egozcue con un minivestido escarlata de acabado satinado. A la izquierda Anita Espósito con su vestido de tela translúcida y a la derecha Juana Egozcue con un minivestido escarlata de acabado satinado. Imagen: Facebook y Revista Caras

Fluidez, movimiento y el sello de las hermanas en el casamiento de Lali

En el gran festejo, las hermanas de los novios adaptaron la tendencia a sus propios estilos con propuestas llenas de movimiento. Anita Espósito impactó con un vestido rojo de largo hasta el piso y sin mangas. El diseño se destacó por su silueta entallada en la parte superior y una falda amplia confeccionada en una tela translúcida de varias capas asimétricas con volados, un recurso estilístico que aportó un volumen dinámico y muy favorecedor para su figura.

Por su parte, Juana Egozcue eligió el mismo color furioso para un minivestido de acabado satinado. Su propuesta incluyó un drapeado cruzado a la altura de la cintura, breteles finos y un ruedo irregular con pequeños volados que suavizaban el ajuste de la prenda. Ambas demostraron que, ya sea en cortes largos y vaporosos o en versiones cortas y entalladas, el rojo tomate es la clave definitiva para triunfar en la primavera.

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