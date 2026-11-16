Milei atribuyó la suba del riesgo país al miedo a “Orcolandia”
El Presidente cuestionó al peronismo durante una cena del CICyP y sostuvo que su permanencia como alternativa política condiciona la confianza de los mercados. Además, anticipó nuevas reformas si La Libertad Avanza consigue la reelección en 2027.
Resumen para apurados
- Ante empresarios del CICyP, el presidente Javier Milei atribuyó la persistencia del riesgo país al temor de los mercados a un eventual retorno del peronismo al poder.
- El mandatario defendió el equilibrio fiscal y la reducción tributaria, argumentando que el historial económico del país influye en la percepción de los inversores financieros.
- De cara a las elecciones de 2027, Milei anticipó reformas más profundas si logra la reelección y prometió avanzar en la eliminación progresiva de retenciones hacia 2031.
El presidente Javier Milei atribuyó las dificultades para reducir el riesgo país al temor de los mercados a un eventual regreso del peronismo, al que volvió a llamar “Orcolandia”. Durante un discurso ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el mandatario también se refirió a las elecciones de 2027 y aseguró: “Los argentinos no van a votar hacia el pasado”.
Milei sostuvo que el historial económico de la Argentina y la posibilidad de un cambio de rumbo político influyen sobre la percepción de los inversores. “Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, afirmó.
En esa línea, planteó que el escenario electoral enfrenta dos alternativas: “Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”.
Milei anticipó nuevas reformas si gana las elecciones de 2027
El Presidente también aprovechó el encuentro empresarial para enviar un mensaje de cara a las próximas elecciones presidenciales. En su discurso, proyectó un escenario de triunfo de La Libertad Avanza en primera vuelta y anticipó que su Gobierno prepara un paquete de reformas más profundo que el aplicado hasta ahora.
“El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito”, sostuvo.
Y agregó: “Se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”.
La explicación de Milei sobre el riesgo país y las tasas de interés
Durante su exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Milei vinculó la posibilidad de reducir las tasas de interés con una caída del riesgo país y defendió el equilibrio fiscal como condición para mejorar la confianza de los mercados.
“La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal”, explicó.
El mandatario también desarrolló su interpretación sobre el funcionamiento de las tasas y su relación con el ahorro y la inversión. “La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, estamos hablando de tiempo. Es algo que demanda tiempo”, afirmó.
En ese contexto, destacó el trabajo del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y planteó que el objetivo de la administración libertaria es devolver recursos al sector privado.
“La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda. Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, señaló.
Milei defendió la baja de impuestos y anticipó el fin de las retenciones
Otro de los ejes del discurso fue la política tributaria. Milei aseguró que su administración redujo impuestos por un monto equivalente a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y destacó el impacto que, según sus cálculos, tuvieron esas medidas.
“Somos el único gobierno en la historia argentina que en tres años ha bajado casi cuatro puntos del PBI en impuestos”, afirmó. También sostuvo que las reducciones tributarias representaron una devolución de casi U$S 28.000 millones a los contribuyentes.
El Presidente defendió además la continuidad del ajuste del gasto público y volvió a cuestionar la presión impositiva: “La motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores. Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”.
En materia agropecuaria, adelantó que las retenciones serán eliminadas hacia 2031. También cuestionó a quienes plantean políticas de crecimiento económico acompañadas por un aumento del gasto estatal.
“Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”, expresó.
El llamado de Milei a los empresarios para impulsar el crecimiento
Por último, el mandatario volvió a ubicar al sector privado como protagonista de su modelo económico. Ante los empresarios reunidos en el CICyP, sostuvo que la generación de riqueza depende de la inversión y de la capacidad de las compañías para ofrecer bienes y servicios que respondan a las necesidades de la sociedad.
“La clave es tener empresarios que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente. Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales”, afirmó.
En ese sentido, convocó a los empresarios a invertir y obtener ganancias como parte del proceso de desarrollo económico que propone su administración.
“Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”, concluyó.