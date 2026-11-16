“El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito”, sostuvo.