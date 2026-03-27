La singular “cama” que una aerolínea anunció para los vuelos en clase económica

Cómo funcionan las "Relax Row" de United Airlines

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y opciones durante viajes a larga distancia en clase económica, United Airlines presentó la posibilidad de contratar la fila de tres asientos vacía que se introducirá a gran escala. A partir del 2027 los pasajeros podrán reservar espacios contiguos en clase turista cada uno equipado con un reposapiernas que se eleva para crear una superficie completamente horizontal. Después se les entregará una colchoneta para convertir el espacio en una cama, junto con una manta y dos almohadas (y un peluche si se viaja con niños).