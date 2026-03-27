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La singular “cama” que una aerolínea anunció para los vuelos en clase económica

United Airlines anunció su propio concepto de "Skycouch" una opción para quienes quieren viajar en primera clase con un presupuesto más acotado.

Las nuevas camas que propone United Airlines con su concepto de Relax Rows Las nuevas "camas" que propone United Airlines con su concepto de "Relax Rows" Fuente: United Airlines
Hace 1 Hs

Lo que para algunos sería una coincidencia lucrativa, para las empresas de viajes es un nuevo concepto de confort. Las llamadas “Relax Rows” llegaron a United Airlines, una de las principales aerolíneas de Norteamérica, y permiten a los pasajeros no dejar al azar la posibilidad de tener un asiento vacío al lado, sino asegurar previamente su línea de lugares extra.

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United Airlines buscó acercarse a lo que Air New Zealand introdujo en 2011 con su famoso “sofá en el cielo”. Sin embargo, no se trata de una simple imitación sino de una alianza estratégica entre ambas compañías, otorgando los derechos a la empresa norteamericana de su Skycouch, “una reinterpretación inteligente y práctica de la experiencia a bordo”, según informó Jeremy O’Brien, director de atención al cliente y digital de Air New Zealand.

Cómo funcionan las "Relax Row" de United Airlines

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y opciones durante viajes a larga distancia en clase económica, United Airlines presentó la posibilidad de contratar la fila de tres asientos vacía que se introducirá a gran escala. A partir del 2027 los pasajeros podrán reservar espacios contiguos en clase turista cada uno equipado con un reposapiernas que se eleva para crear una superficie completamente horizontal. Después se les entregará una colchoneta para convertir el espacio en una cama, junto con una manta y dos almohadas (y un peluche si se viaja con niños).

Algunos medios como EuroNews se mostraron reticentes respecto a esta innovación describiendo que “lo que antes era una alegría inesperada se ha convertido en un extra de pago, y las aerolíneas hacen negocio con los pasajeros dispuestos a desembolsar dinero para mantener libres los asientos contiguos”.

Otras aerolíneas que aplican el "Skycouch"

A diferencia de Air New Zealand que opera solo 24 unidades equipadas con este sistema de descanso, se espera que United lance la función Relax Row en 2027 en más de 200 aviones Boeing 787 y 777 para 2030.

Otros casos similares se encuentran en Europa. Lufthansa ofrece la Sleeper's Row en algunos de sus vuelos de largo recorrido de más de 11 horas. Aunque los viajeros sí reciben un cubrecolchón, no hay reposapiernas plegables que amplíen la superficie disponible para tumbarse.

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