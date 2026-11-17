Las artes visuales anticipan el fin de año con la inauguración del XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo, que tendrá lugar el jueves a las 20 en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545). La entrada es libre y gratuita y la exposición estará habilitada hasta abril.
La exposición reunirá 42 obras seleccionadas entre 517 postulaciones provenientes de diferentes puntos de la Argentina. En la ceremonia de apertura se concretará el acto de premiación: el Gran Premio Adquisición está dotado de $2 millones y la elegida pasará a ser parte del patrimonio artístico universitario; mientras que en el acto también se entregará el Premio Especial MUNT, con $800.000. Ambas distinciones contemplan, además, la invitación a sus realizadores a realizar una exposición individual en la Sala Experimental de ese espacio durante 2027, en fecha a definir según la programación en marcha.
“Con esta nueva edición, el MUNT reafirma su papel como espacio de encuentro, exhibición y reflexión sobre las prácticas artísticas contemporáneas, para fortalecer los vínculos entre la universidad pública, los artistas y la comunidad”, se planteó desde el museo, que consideró este evento como una de las propuestas más significativas de su programación cultural.
El jurado seleccionó inicialmente 43 obras, pero uno de los artistas elegidos no pudo concretar el envío de su trabajo. La muestra contará con producciones llegadas desde Buenos Aires (la mayor representación, con 17 expositores) , Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán (tendrá 16 representantes), que expresan la diversidad de lenguajes, materiales, procedimientos y perspectivas que conviven en el arte contemporáneo argentino.
“El público podrá recorrer obras de pintura, dibujo, fotografía, fotomontaje, escultura, cerámica, arte textil, instalaciones, ensamblajes y producciones audiovisuales. La exposición incluye también videoperformances, propuestas de arte sonoro y experiencias de arte digital interactivo. Conviven técnicas tradicionales, como el óleo sobre tela, el dibujo al carbón, el bordado y la cerámica, con procedimientos experimentales que incorporan impresión 3D, sensores digitales y recursos tecnológicos”, se adelanta.
Responsables
El jurado estuvo integrado por tres reconocidos referentes de la provincia:
- Andrea Elías, licenciada en Artes por la UNT, con estudios de posgrado en Historia del Arte, Creación Audiovisual y Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible; académica delegada honoraria de la Academia Nacional de Bellas Artes e integrante del Consejo Internacional de Museos, con una amplia trayectoria como curadora y directora de instituciones museísticas.
- Marcos Figueroa, artista visual, arquitecto, investigador, docente y curador independiente; académico delegado por Tucumán de la Academia Nacional de Bellas Artes; exdecano de la Facultad de Artes de la UNT y fundador del Archivo de Artes Visuales de Tucumán.
- Luis María Rojas, licenciado en Filosofía por la UNT, con especialización en estética y filosofía del arte; doctorado en Humanidades, investigador y curador independiente; actualmente coordina Circular Norte, red de galerías del Norte Grande argentino.
Los criterios que aplicaron en la etapa de selección fueron la diversidad de lenguajes, la solidez conceptual y la representación federal de los trabajos a exponer.
“Aunque no nos lo propusimos como una pauta explícita de trabajo, la búsqueda de diversidad y modelos de producción distintos terminó siendo uno de los pilares que orientó nuestra mirada. Esto también responde a una escena artística nacional muy variada, en un tiempo en el que conviven búsquedas, perspectivas y modos de hacer muy diferentes. Nos interesó que la selección pudiera dar cuenta de esa pluralidad”, señaló Rojas.
En ese sentido, agregó que el jurado pudo “definir por unanimidad un primer grupo de trabajos y a partir del diálogo y el intercambio de miradas consensuar, las obras que completaron la selección final, donde privilegiamos especialmente la solidez conceptual de las propuestas”. “Hubo, sin duda, muchos trabajos que podrían haber formado parte del Salón y, en algunos casos, fueron pequeños detalles los que terminaron decantando la decisión. Esto no significa que las obras que quedaron fuera carezcan de calidad, sino que toda selección implica tomar decisiones dentro de un conjunto de propuestas valiosas”, aclaró.
Figueroa añadió: “quiero expresar el placer de haber trabajado en el jurado junto a colegas que valoro mucho y con los que me unen años de experiencias académicas, proyectos conjuntos y coincidencias estéticas”. “Celebro que hayamos coincidido en realizar una elección generosa en cantidad -entendiendo que siempre es un espacio de difusión y legitimación necesario dentro del sistema del arte-, a la vez que inclusiva y representativa de la producción nacional; no fue pensada como un corpus homogéneo, sino atenta a los aportes de cada región”, destacó.
El artista tucumano remarcó la importancia de que el Salón sea organizado por la UNT, “en un contexto en el que las universidades nacionales atraviesan ajustes presupuestarios sin precedentes, y pongo en valor que su realización se haya sostenido incluso frente a las turbulencias electorales que son de público conocimiento”.
Elías reafirmó la importancia de “participar de una instancia en la que las decisiones artísticas tienen una dimensión patrimonial al incorporar una obra del presente a una colección que se ha formado a lo largo de décadas y que seguirá ofreciendo nuevas lecturas sobre el arte contemporáneo”.
“La UNT ha sido protagonista en la formación de generaciones de artistas y en el desarrollo de una escena de enorme influencia en el arte nacional. El museo recoge esa trayectoria y la proyecta como un espacio que vincula lo contemporáneo con la historia, la investigación y la vida cultural de la comunidad. La respuesta a la convocatoria de este año, con más de 500 postulaciones provenientes de todo el país, da cuenta de la vigencia del Salón y de la importancia de sostener estos espacios”, aportó.
Tradición viva
“El Salón Nacional ya constituye una tradición viva, por lo que renovamos nuestro compromiso de sostenerlo y ampliarlo -anunció la subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, Elina Valladares D'Empaire-. Para la política extensionista de nuestra Casa de Altos Estudios, resulta prioritario resguardar este ámbito de participación y legitimación, que fortalece y proyecta a las y los artistas de todo el país, y fundamentalmente de Tucumán”.
En ese sentido, subrayó que “hace casi dos décadas, la UNT decidió instaurar este evento: hoy, dando cuenta del carácter significativo de la historia cultural del MUNT, tenemos el orgullo de celebrar su edición 18, instancia en la que se vislumbra el firme compromiso de la universidad pública con la creación, la investigación y la circulación de las artes visuales”.
Una vez más, el MUNT recibe al Salón, en un ámbito físico que “se ha consolidado como la sede de referencia de un certamen que adquiere un creciente reconocimiento regional y nacional”. “En este recorrido, cada convocatoria supone un punto de arribo y, a la vez, de partida hacia la siguiente. Dentro de esa brecha fértil entre la obra y la mirada coexisten, como rasgos distintivos, la apertura a los diversos lenguajes actuales, la confluencia de distintas generaciones y procedencias, y el estímulo a nuevas búsquedas estéticas y conceptuales. Pretendemos impulsar la producción visual y su valoración poética, invitar a la reflexión crítica y al ejercicio responsable del hacer artístico con espíritu democrático. De este modo, el concurso anual se constituye como una plataforma de exhibición que, al mismo tiempo, propicia la tarea institucional de continuar pensándose”, finalizó.
Los 42 seleccionados: artistas que expondrán
En el XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo del MUNT se exhibirán obras de Laura Pi, Analía Zalazar, Cintia Cejas, Juan Carlos Urrutia, Analía Grucki, Alejandro Thornton, Liliana Rothschild, Federico Barabino, Laura Leavy, Mateo Danni Caporale, Juan Giribaldi, Penise & Pierantoni, Mariana Rodríguez, Mariana Vallesi, Ariela Naftal, Mariana Chiesa Mateos e Yvonne Delor (todos de Buenos Aires); Dolo Corrales (Santiago del Estero); Bettina Muruzábal (Santa Cruz); Soledad Tessore (Entre Ríos); Carla Beretta (Santa Fe); Manuela de la Cruz (Salta); Juliana Dolinsky, Florencia Escortichini y Milagros González Moretti (las tres de Mendoza) y Ezequiel Lovrovich (Córdoba). Por Tucumán participarán Valentina Piñero, Pablo Guiot, Raúl Esteban Gómez, Lourdes Rivadeneyra, Cecilia Córdoba, ZIMRAH (Ana Verónica Senrra), Cecilia Villafuerte, Marcos Oscar Meternicht, Rolo Juárez, María Mines - Saga Barros, Verónica Galván, Juliana Baum, David Fantasía, Sofía Casadey, Daniel Roberto Ruiz y Valeria Cannata. Habrá una amplia variedad de estilos y formatos.