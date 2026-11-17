Una vez más, el MUNT recibe al Salón, en un ámbito físico que “se ha consolidado como la sede de referencia de un certamen que adquiere un creciente reconocimiento regional y nacional”. “En este recorrido, cada convocatoria supone un punto de arribo y, a la vez, de partida hacia la siguiente. Dentro de esa brecha fértil entre la obra y la mirada coexisten, como rasgos distintivos, la apertura a los diversos lenguajes actuales, la confluencia de distintas generaciones y procedencias, y el estímulo a nuevas búsquedas estéticas y conceptuales. Pretendemos impulsar la producción visual y su valoración poética, invitar a la reflexión crítica y al ejercicio responsable del hacer artístico con espíritu democrático. De este modo, el concurso anual se constituye como una plataforma de exhibición que, al mismo tiempo, propicia la tarea institucional de continuar pensándose”, finalizó.