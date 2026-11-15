Francia en las calles: un libro que recorre siglos

Cuando le preguntó cómo se vincula una novela histórica con los jóvenes, la respuesta fue otra pregunta. “Antes de pensar en los jóvenes, pensemos en qué estamos haciendo los adultos”, plantea. Para Zamora, los padres y las madres de hoy están cansados, sobreexigidos y pegados a las pantallas igual que los chicos. “Los chicos tienen miedo, los chicos están desorientados, buscan referencias”, dice. Aprenden por imitación, y agarran un libro cuando ven a un adulto leer. Ahí ubica el valor de la literatura: “La información por sí sola no crea sentido. Hay una narrativa que crea sentido”. Y ve a los jóvenes con las manos llenas: “Yo creo que los jóvenes leen y escriben”. Lo comprobó con Next Books, donde unos chicos de veintipico venden su novela y apuestan por ella.