El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

El Festival de Artes Visuales Tucumán Arte se despliega entre exposiciones, talleres, conversatorios, experiencias educativas y actividades en distintos espacios y puntos de la provincia con una cargada agenda que “viene a ampliar la experiencia que antes era la Semana de las Artes y la transforma en un evento de mayor alcance”, explica el responsable principal de su desarrollo, Juan Bracamonte.
El director de Artes Visuales del Ente Cultural de la Provincia destaca la importancia de que la grilla abarque Tafí Viejo, Lastenia, Monteros y San Miguel de Tucumán. “Esto permite fortalecer un espacio de encuentro entre artistas, instituciones y escuelas, que es muy importante, es un trabajo de expansión hacia nuevos públicos diversos, que entiendan el arte y la cultura como un derecho social”, señala, y defiende esa idea reivindicativa como “el centro paradigmático de la propuesta hacia toda la comunidad en general”.
El comienzo de la programación fue la semana pasada con un Festivalito destinado a las infancias y a las juventudes, del cual participaron más de 800 alumnos y alumnas e intervinieron los cuerpos estables artísticos de la Provincia. “También se involucró a las escuelas de Trancas para poner en relevancia y en prestigio a Lola Mora desde una perspectiva identitaria”, le señaló a LA GACETA .
En el marco de las muestras, ayer se inauguró en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800) una exposición colectiva de integrantes del Instituto de Formación, Investigación y Producción en Arte Impreso, coordinada por Marisa Rossini, centrada en el grabado.
- Tucumán tiene una larga y reconocida presencia en esta estética. ¿Qué caracteriza esta exhibición?
- Octubre es el Mes del Grabado en todo el mundo y hay una agenda con muestras y charlas no solo con la gráfica entendida desde el lugar tradicional y convencional, sino también con la idea de la gráfica expandida. Por ejemplo, hay un grupo que viene de La Plata, que trabaja con el mural gráfico comunitario; una propuesta en el Club del Grabado, coordinada por Anabel Guiscafre y Rossini, que es un espacio de gestión cultural independiente con coleccionismo de grabadores del Perú; y están involucrados los alumnos del taller de grabado de la Facultad de Artes. Es a manera de celebración y de reivindicación de toda la tradición que tiene Tucumán y nos parecía interesante recuperar esa posta, ese legado, llevarlo adelante y desarrollarlo.
- ¿Cuál es el objetivo de los conversatorios que desarrollan?
- Uno de los desafíos que buscamos es invitar a pensar y a involucrarse, a hacernos parte, de las construcciones de políticas culturales. Un diagnóstico constante en la gestión es definir hacia dónde apuntan todas las ideas y las necesidades que tiene la comunidad artística y el público. Desde allí, definir, concretar, armar y diseñar políticas culturales que puedan abrazar y acompañar en estos tiempos tan complejos. Hemos hablado con el filósofo, historiador y docente Luis Kamitzer desde Estados Unidos, sobre su proyecto “El Museo es una Escuela” y ese rol desde las nuevas perspectivas de la inteligencia artificial; y con Kekena Corvalán, quien reside en España, sobre “La curaduría afectiva”. La semana que viene abordaremos el tema “Investigar desde las artes”, con Marcela Vignoli, Alejandro Esser y María de Lourdes Núñez; y el 3 de noviembre lo haremos con Jazmín Beirak, también desde Madrid, autora del libro “Cultura ingobernable”, sobre los derechos a acceder a lo artístico.
- La cereza del postre del Festival será la inauguración del Salón Nacional de Tucumán el sábado 31...
- Por supuesto, es uno de los acontecimientos más importantes, conjuntamente con el proceso gradual de restauración edilicia que atraviesa el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro que se viene desarrollando a través de su programa “Mientras tanto”. Hay una expectativa muy grande de ver los avances que viene realizando en el edificio. Respecto al Salón, es un certamen muy importante, porque además se da en el marco de la Noche de los Museos, un acontecimiento también muy esperado por la comunidad, que nos permite transitar, recorrer y habitar espacios culturales para que el público se involucre con la cultura y con los museos de una manera más sensible para que vivan la experiencia. Está buenísimo que Tucumán lo sostenga como política y que se siga desarrollando.
- ¿Que haya premios Adquisición potencia el patrimonio provincial en lo artístico?
- Es una política de adquisición de obras que tiene la Provincia, destinada al Museo Provincial de Bellas Artes. Actualmente, se cuenta con 1.006 obras que forman parte de su patrimonio, que dan cuenta de la narrativa de la historia de Tucumán con sus luces y sus sombras, donde hay artistas muy importantes. Nos permiten estudiar, analizar, reflexionar y profundizar no solo en cuestiones estéticas, sino también en las históricas y culturales, que hacen y que constituyen nuestra identidad y el orgullo de lo propio. El Ente sigue apostando a que esa colección continúe creciendo y a estimular la producción, porque los artistas obtienen dinero a cambio de su trabajo.
La agenda de hoy: propuestas
Arde Taller (Córdoba 1.020): desde las 17 tendrá lugar “Fuegos de Oktubre”, un taller de gráfica coordinado por Agostina Bevacqua y Sofía Jatib sobre la obra de Los Redonditos de Ricota.
- Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251): a las 18.30 comenzará la charla “Narrativas de resistencia: conversatorio sobre comunicación alternativa y autogestión de contenidos en redes”, a cargo de Maximiliano Palencia (El Ojo de Agamotto).
- El Club del Grabado (La Rioja 451): a las 20.30 se inaugurará la exposición “Cartografías del intercambio de Perú y Tucumán”, con carpetas de miniprints del Taller 72 de grabadores peruanos, con Marisa Rossini y Anabel Guiscafre.