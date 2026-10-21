El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

- Uno de los desafíos que buscamos es invitar a pensar y a involucrarse, a hacernos parte, de las construcciones de políticas culturales. Un diagnóstico constante en la gestión es definir hacia dónde apuntan todas las ideas y las necesidades que tiene la comunidad artística y el público. Desde allí, definir, concretar, armar y diseñar políticas culturales que puedan abrazar y acompañar en estos tiempos tan complejos. Hemos hablado con el filósofo, historiador y docente Luis Kamitzer desde Estados Unidos, sobre su proyecto “El Museo es una Escuela” y ese rol desde las nuevas perspectivas de la inteligencia artificial; y con Kekena Corvalán, quien reside en España, sobre “La curaduría afectiva”. La semana que viene abordaremos el tema “Investigar desde las artes”, con Marcela Vignoli, Alejandro Esser y María de Lourdes Núñez; y el 3 de noviembre lo haremos con Jazmín Beirak, también desde Madrid, autora del libro “Cultura ingobernable”, sobre los derechos a acceder a lo artístico.