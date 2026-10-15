Tucumán Arte 2026: la agenda día por día del Festival de Artes Visuales

Sábado 31 de octubre: en el marco de la Noche de los Museos, de 19 a 22 habrá una actividad vinculada con la muestra Ser corazones de los otros, en el Museo Iramain, con entrada gratuita. A las 20 se inaugurará la Reserva Lino Spilimbergo en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro (9 de Julio 44), con invitación requerida. En el mismo horario se presentará una muestra de archivo y artes visuales en homenaje a Isauro y Arturo Arancibia, en ATEP (San Lorenzo 434), con entrada gratuita. A las 20:30 se realizará la inauguración y entrega de premios del 53º Salón Nacional Tucumán Artes Visuales 2026, en el Museo Timoteo E. Navarro.