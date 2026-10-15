CulturaArte y cultura

Tucumán Arte 2026: la agenda día por día del Festival de Artes Visuales

El Festival de Artes Visuales comenzará este jueves con talleres para las infancias y juventudes. Hasta el 7 de noviembre habrá exposiciones, propuestas participativas y charlas en distintos espacios culturales de la provincia, con mayoría de actividades gratuitas.

ARTES VISUALES. El Museo Timoteo Navarro reabrirá sus puertas en octubre. / MUSEO TIMOTEO NAVARRO
ARTES VISUALES. El Museo Timoteo Navarro reabrirá sus puertas en octubre. / MUSEO TIMOTEO NAVARRO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Cultural lanzó en Tucumán el festival Tucumán Arte 2026, que ofrecerá más de 20 actividades del 15 de octubre al 7 de noviembre para promover las artes visuales locales.
  • La agenda se desarrollará en diversas sedes e incluye talleres infantiles, murales comunitarios, exposiciones y la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro.
  • El evento culminará con la entrega del 53º Salón Nacional y jornadas patrimoniales, buscando descentralizar el acceso cultural y fortalecer el circuito artístico de la provincia.
Resumen generado con IA

Títeres, circo, grabado, dibujo urbano y murales comunitarios forman parte de Tucumán Arte 2026, el festival organizado por el Ente Cultural de Tucumán que se realizará del 15 de octubre al 7 de noviembre. La agenda reúne más de 20 actividades en San Miguel de Tucumán, Monteros, Tafí Viejo y Lastenia.

La programación comenzará con talleres para las infancias y juventudes, y continuará con exposiciones, encuentros de formación y charlas con artistas. La mayoría de las propuestas serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados.

LA OBRA DE UNO DE LOS INVITADOS. ''Landscape as an Attitude'' (1979), obra del artista conceptual Luis Camnitzer LA OBRA DE UNO DE LOS INVITADOS. ''Landscape as an Attitude'' (1979), obra del artista conceptual Luis Camnitzer

Festivalito para infancias y juventudes

Jueves 15 de octubre: el Festivalito de Artes Visuales abrirá la programación con talleres y experiencias para niñas, niños y jóvenes. El acto inaugural será a las 10, con la presentación del Coro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Andrea Cardozo

Abrirá la programación con talleres y experiencias para niñas, niños y jóvenes. Las actividades se realizarán de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18, en la Sala Lola Mora, el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251) y el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27). La entrada será libre y gratuita.

Incluirá “Ventanas al patrimonio”, una experiencia pictórica; “Fábrica de estampas”, sobre arte impreso; un taller de títeres coordinado por Ana Hynes; un mural textil comunitario; y una intervención de la Escuela de Circo del Ente Cultural. También habrá Kamishibai, una propuesta de cuentos de papel; Mamá, quiero ser payaso, una intervención de clown a cargo de Gonzalo Véliz; actividades vinculadas con Lola Mora y “El retrato cambia con la luz” en el marco de la muestra Ser corazones de los otros, curada por Maximiliano Castro, en el Museo Iramain.

ACTIVIDADES. La muestra Ser corazones de los otros de Maximiliano Castro se exhibe en el Museo Iramain. / MUSEO IRAMAIN ACTIVIDADES. La muestra Ser corazones de los otros de Maximiliano Castro se exhibe en el Museo Iramain. / MUSEO IRAMAIN

A las 16 se realizará la conversación virtual “¿Y qué esperamos del arte?”, con el artista Luis Camnitzer desde Nueva York, en diálogo con Juan Bracamonte y Sol Rodríguez Díaz. El encuentro se transmitirá en vivo y permitirá la participación del público.

Viernes 16 de octubre: continúan las propuestas de arte, cultura, infancias y juventudes.

Sábado 17 de octubre: de 9 a 12 se realizará el segundo encuentro de Red en Obras, a cargo de TAVIT, en el Museo Iramain. La actividad está destinada a participantes del programa.

EN UNA CHARLA VIRTUAL. Luis Camnitzer será parte de la apertura de Tucumán Arte 2026 con una charla virtual EN UNA CHARLA VIRTUAL. Luis Camnitzer será parte de la apertura de Tucumán Arte 2026 con una charla virtual

Grabado y encuentros con artistas

Martes 20 de octubre: a las 10:30 se inaugurará IMPRESA, una exposición colectiva de integrantes de IFIPAI, en el Espacio Cultural Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800). A las 14:30 tendrá lugar la conversación virtual “Pero no cambia mi amor: arte, curaduría y comunidad”, con Kekena Corvalán. A las 18, la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar 600) ofrecerá el taller abierto Serigrafía Express, en el marco de Octubre, Mes del Grabado.

Miércoles 21 de octubre: de 17 a 20:30 se realizará Fuegos de Oktubre, un taller de gráfica ricotera coordinado por Agostina Bevacqua y Sofía Jatib, en Arde Taller (Córdoba 1020). A las 18:30, el Punto Digital del Ente Cultural recibirá el conversatorio “Narrativas de resistencia”, sobre comunicación alternativa y autogestión de contenidos en redes. A las 20:30 se inaugurará “Cartografías del intercambio de Perú y Tucumán”, una exposición de carpetas de miniprints del Taller 72 de grabadores peruanos, en El Club del Grabado (La Rioja 451).

Jueves 22 de octubre: a las 10, Anabel Guiscafre brindará la charla “Coleccionismo, afectividad y redes vinculares”, sobre el caso Rossini y su colección de grabados peruanos de 2005, en la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar 600). A las 20 se inaugurará DESGUACE, de Verónica Galván, Luciana Martínez y María José Fernández Pascual, en la Sala de Arte Contemporáneo Rodolfo Bulacio, en Monteros.

Viernes 23 de octubre: a las 16 se presentará el proyecto de revista mural PROCLAMA, con una charla a cargo de Zaira Sabrina Allaltuni y Mika Auca, en la Sala Hynes O’Connor (San Martín 251). En el mismo horario, la Sala Orestes Caviglia recibirá Los Inestables, una obra de teatro y clown del Teatro Estable de la Provincia, dirigida por Sebastián Bulacio. La entrada será gratuita, con cupo exclusivo para estudiantes de escuelas. De 19 a 21 se realizará el primer encuentro de un taller de performance coordinado por Luciana Martínez y Constanza González, destinado a artistas seleccionados por convocatoria, en el Punto Digital.

Sábado 24 de octubre: de 9 a 12 se realizará Tejer en Museos, una actividad coordinada por Marta Salina e Ivana Salto en el Museo Iramain, con entrada gratuita. En el mismo horario continuará el taller de performance para artistas seleccionados. A las 16, Tucumán Urban Sketchers coordinará Dibujatorio, un recorrido gratuito de dibujo urbano por el Club, el Ingenio Ñuñorco y la Sala de Arte Contemporáneo Rodolfo Bulacio, en Monteros.

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Murales, nuevas muestras y Salón Nacional

Martes 27 de octubre: comenzará La Juntada: un espacio para nosotras en el CEPLA, un proyecto de mural cerámico comunitario del colectivo Indisciplina Cerámica, integrado por Karina Montenegro y Natalia Argañaraz. La actividad será gratuita y se realizará en el Centro de Prevención para las Adicciones de Manantiales Sur. 

Miércoles 28 de octubre: a las 16 volverá Los Inestables a la Sala Orestes Caviglia, con entrada gratuita y cupo exclusivo para estudiantes de escuelas. A las 19, el Punto Digital del Ente Cultural recibirá el conversatorio “Investigar desde las artes”, con Marcela Vignoli, Alejandro Esser y María de Lourdes Núñez, sobre herramientas para incorporarse al sistema científico. 

Jueves 29 de octubre: se inaugurará “Territorio de silencios”, una exposición del Grupo Catalejos en homenaje a Ernestina Salazar, en la Sala de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal de Tafí Viejo. La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre. A las 20 se presentará “Pinturas / Episodio Tucumán”, del artista Aníbal Buede, en el Ingenio de las Artes, ubicado en Eva Perón y Tornquist, en Lastenia, Banda del Río Salí.

Viernes 30 de octubre: de 17 a 21 se desarrollará la clínica de prácticas artísticas “Al encuentro del síntoma, o mejor, su reverso”, a cargo de Aníbal Buede, en el Ingenio de las Artes de Lastenia. La actividad está destinada a artistas seleccionados mediante convocatoria previa.

Sábado 31 de octubre: en el marco de la Noche de los Museos, de 19 a 22 habrá una actividad vinculada con la muestra Ser corazones de los otros, en el Museo Iramain, con entrada gratuita. A las 20 se inaugurará la Reserva Lino Spilimbergo en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro (9 de Julio 44), con invitación requerida. En el mismo horario se presentará una muestra de archivo y artes visuales en homenaje a Isauro y Arturo Arancibia, en ATEP (San Lorenzo 434), con entrada gratuita. A las 20:30 se realizará la inauguración y entrega de premios del 53º Salón Nacional Tucumán Artes Visuales 2026, en el Museo Timoteo E. Navarro.

ARTES VISUALES. El Museo Timoteo Navarro reabrirá sus puertas en octubre. / MUSEO TIMOTEO NAVARRO ARTES VISUALES. El Museo Timoteo Navarro reabrirá sus puertas en octubre. / MUSEO TIMOTEO NAVARRO

Las últimas actividades del festival

Martes 3 de noviembre: de 16 a 17 se transmitirá la conversación virtual “¿De quién es la cultura? Derechos culturales, participación y políticas públicas”, con Jazmín Beirak desde España. La actividad será presentada por Sol Rodríguez Díaz y Juan Bracamonte.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: de 9 a 13 se realizarán las jornadas académico-culturales “Patrimonios en reserva”, dedicadas a las colecciones y al patrimonio artístico público de Tucumán, en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31).

Sábado 7 de noviembre: el cierre será con Detectives del Arte, una experiencia gratuita para niñas y niños desde los ocho años y sus familias. Se realizará de 17:30 a 19:30 en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro (9 de Julio 44), con inscripción previa y cupos limitados.

La programación completa y las condiciones de participación pueden consultarse en el sitio web del Ente Cultural de Tucumán.

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