Las artes visuales circulan entre dibujos, fotos e instalaciones

Múltiples motivos de festejo circularon ayer durante la ceremonia de inauguración del Salón Nacional de Tucumán. El más previsible es la confirmación de un evento que cumplió 53 ediciones, lo que lo posiciona por sí en una referencia importante regional. En el mismo renglón, la evidencia de la constante renovación de la escena de las pujantes artes visuales, con la selección de obras de 15 artistas en las que figuran desde la instalación a la pintura, desde el dibujo a la fotografía, desde el textil al collage, de la artesanía cerámica a la escultura. Pero nada gana en relevancia a la reapertura -parcial, eso sí- del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro (9 de Julio 44), donde la exposición permanecerá abierta al público hasta el 11 de diciembre.