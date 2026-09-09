Ancelotti inició la renovación de Brasil: siete debutantes y varias figuras afuera

Resumen para apurados
- Carlo Ancelotti inició la renovación de Brasil al citar siete debutantes y marginar a figuras históricas para los próximos amistosos frente a Australia e India.
- El recambio surge tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 y el retiro de Neymar; referentes como Alisson, Ederson y Casemiro quedaron fuera de la lista.
- La nómina prioriza a jóvenes proyectados hacia la próxima Copa América y el Mundial, marcando las bases del nuevo ciclo generacional del seleccionado brasileño.
Carlo Ancelotti comenzó a construir una nueva etapa en la selección de Brasil. Después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y el posterior retiro de Neymar, el entrenador presentó una convocatoria con varias ausencias importantes y una fuerte apuesta por futbolistas jóvenes para los amistosos frente a Australia e India.
La lista muestra la magnitud del recambio. Siete de los convocados todavía no debutaron con la selección mayor y 10 se desempeñan actualmente en el fútbol brasileño. Al mismo tiempo, varios nombres que formaron parte de los últimos procesos quedaron afuera.
“Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo. Va a ser importante para la próxima generación. Tenemos que priorizar a los jóvenes que tendrán la edad para disputar la próxima Copa del Mundo o la próxima Copa América”, explicó Ancelotti.
Varias figuras quedaron afuera de la convocatoria
Una de las principales modificaciones aparece en el arco. Alisson, titular durante el último Mundial, no fue citado y tampoco aparecen Ederson ni Weverton. Ancelotti eligió a Hugo Souza, Pedro Morisco y Otávio para ocupar los tres lugares.
El recambio también alcanzó a futbolistas de experiencia como Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Danilo, Alex Sandro y Fabinho, que no forman parte de esta convocatoria.
A esas ausencias se suma una definitiva: Neymar. El delantero había realizado una preparación especial para llegar al Mundial, aunque una lesión previa condicionó su participación. Convirtió de penal en la derrota frente a Noruega por los octavos de final y, posteriormente, anunció su retiro de la selección.
De todas maneras, Ancelotti aclaró que las ausencias actuales no significan que algunos de los experimentados hayan quedado definitivamente afuera. “Para todos los demás no hay una puerta cerrada, la puerta está abierta para todos. Lógicamente, ahora prefiero centrar mi trabajo en los jóvenes y seguir su progreso”, señaló.
Entre los referentes que continúan aparecen Marquinhos, Vinícius Jr., Raphinha, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães.
Los convocados por Ancelotti
Los arqueros elegidos fueron Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).
En defensa aparecen Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Jr. (PSV), Vitor Reis (Manchester City) y Wesley (Roma).
Los mediocampistas son Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) y Gabriel Bontempo (Santos).
Para el ataque fueron convocados Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) y Vinícius Jr. (Real Madrid).
Brasil disputará dos amistosos frente a Australia, el 25 y el 29 de septiembre, y posteriormente enfrentará a India el 3 de octubre. Serán los primeros ensayos de una etapa en la que Ancelotti ya marcó su prioridad: renovar el plantel pensando en el próximo ciclo internacional.