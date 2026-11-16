La inesperada visita del “Cholo” Simeone a la Selección antes del amistoso con Costa Rica

Resumen para apurados
- Diego Simeone visitó a Lionel Scaloni y al cuerpo técnico de la Selección en Ezeiza durante la fecha FIFA, en la previa del partido amistoso ante Costa Rica.
- El encuentro fue revelado en redes por Fabián Cubero y se dio tras la caída albiceleste ante Uruguay, aprovechando el parate de las ligas europeas.
- Argentina cerrará el año enfrentando a Costa Rica en Córdoba, mientras que Simeone regresará a España para retomar la competencia con Atlético de Madrid.
La selección argentina sigue con su preparación para el amistoso ante Costa Rica, pero en las últimas horas hubo una visita que llamó la atención en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Lionel Scaloni compartió un encuentro con Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, que aprovechó el receso de las ligas europeas por la fecha FIFA para estar en el país.
La imagen fue publicada por Fabián Cubero, exjugador de Vélez, que también formó parte de la reunión. En la foto aparece, además, gran parte del cuerpo técnico albiceleste, con Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Martín Tocalli, y también Gianluca Simeone, uno de los hijos del “Cholo”.
El exdefensor acompañó la publicación con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que destacó la charla futbolera que compartieron. “Siempre es lindo compartir con gente que siente este deporte de la misma manera”, escribió Cubero.
El cierre del año, en Córdoba
Mientras tanto, Scaloni continúa con la preparación del equipo tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera, en el primer amistoso de la fecha FIFA. El seleccionado enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en su último partido del año.
Después del clásico rioplatense, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por la escasa presencia de público en el estadio de Boca, donde hubo sectores vacíos. Scaloni admitió que no sabía cuánta gente había asistido y que no tenía una lectura sobre ese tema.
En tanto, Simeone deberá regresar a España antes del 22 de noviembre, cuando Atlético de Madrid visite a Getafe por la liga española, en la vuelta de la actividad de clubes tras la ventana internacional.