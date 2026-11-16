La inesperada visita del “Cholo” Simeone a la Selección antes del amistoso con Costa Rica

La selección argentina sigue con su preparación para el amistoso ante Costa Rica, pero en las últimas horas hubo una visita que llamó la atención en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Lionel Scaloni compartió un encuentro con Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, que aprovechó el receso de las ligas europeas por la fecha FIFA para estar en el país.