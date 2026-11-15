Tucumán, bajo alerta por tormentas para este lunes 16 de noviembre: cuáles serán las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 16 de noviembre en distintos departamentos de Tucumán. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento.