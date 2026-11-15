Tucumán, bajo alerta por tormentas para este lunes 16 de noviembre: cuáles serán las zonas afectadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes en Tucumán por tormentas localmente fuertes con caída de granizo, ráfagas y abundante agua.
- El aviso abarca a la Capital y otros 15 departamentos, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 mm, intensa actividad eléctrica y fuertes vientos.
- Las autoridades recomendaron medidas de precaución ante posibles daños e indicaron que las condiciones de inestabilidad podrían continuar los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 16 de noviembre en distintos departamentos de Tucumán. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento.
De acuerdo con el informe oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia serán Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.
También estarán bajo alerta las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Qué dice la alerta amarilla del SMN para Tucumán
El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían presentar distinta intensidad y que algunas podrían alcanzar características localmente fuertes.
Entre los fenómenos previstos se encuentran:
- Abundante caída de agua en cortos períodos.
- Ocasional caída de granizo.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.
Qué significa la alerta amarilla por tormentas
El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar precauciones.
Entre las medidas preventivas se aconseja evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles y postes de electricidad.
También se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la actividad eléctrica.
El pronóstico oficial de alertas y advertencias, generado este domingo 15 de noviembre a las 6.02, contempla además la posibilidad de que las condiciones de inestabilidad continúen durante los días siguientes.