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¿Llueve este lunes? El Servicio Meteorológico renovó la alerta amarilla por tormentas para Tucumán

La semana comenzó con 20 grados, pero se espera una jornada calurosa.

LLUVIA. Los tucumanos deberán salir con paraguas.
LLUVIA. Los tucumanos deberán salir con paraguas.
Por Redacción Sociedad Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes en Tucumán por tormentas localmente fuertes con caída de granizo, ráfagas y abundante agua.
  • El aviso abarca a la Capital y otros 15 departamentos, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 mm, intensa actividad eléctrica y fuertes vientos.
  • Las autoridades recomendaron medidas de precaución ante posibles daños e indicaron que las condiciones de inestabilidad podrían continuar los próximos días.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes por la mañana la alerta amarilla por tormentas que había emitido el fin de semana para distintos departamentos de Tucumán. 

La semana comenzó con 20 grados, con humedad del 95% y viento del norte a 8 kilómetros por hora. Para la tarde se espera que la máxima ascienda hasta los 34 grados.

El pronóstico del SMN anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo con el informe oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia son Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo.

Qué dice la alerta amarilla del SMN para Tucumán

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían presentar distinta intensidad y que algunas podrían alcanzar características localmente fuertes.

Entre los fenómenos previstos se encuentran:

- Abundante caída de agua en cortos períodos.

- Ocasional caída de granizo.

- Frecuente actividad eléctrica.

- Ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar precauciones.

Entre las medidas preventivas se aconseja evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles y postes de electricidad.

También se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la actividad eléctrica.

El pronóstico oficial de alertas y advertencias, generado este domingo 15 de noviembre a las 6.02, contempla además la posibilidad de que las condiciones de inestabilidad continúen durante los días siguientes.

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