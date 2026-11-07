¿Habrá un segundo fenómeno de El Niño en 2027? Qué anticipa el pronóstico europeo sobre su evolución

Resumen para apurados
- El modelo europeo ECMWF proyecta que el fenómeno de El Niño tendrá una fuerte reintensificación en el océano Pacífico en 2027 debido a un nuevo calentamiento térmico.
- La evolución repetirá el patrón de fluctuación visto en 1982-1983 y 1997-1998, con un primer pico a fines de 2026 y un repunte posterior dentro del mismo episodio.
- Se prevén lluvias torrenciales y tormentas severas en Ecuador y Perú hasta otoño de 2027, con un impacto directo menor en el sudeste de Sudamérica, incluida Argentina.
El fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los episodios más intensos de las últimas décadas. Las proyecciones climáticas anticipan que el calentamiento del océano Pacífico tendrá una evolución particular durante los próximos meses, con un nuevo período de intensificación en 2027 y características que recuerdan a dos de los eventos más extremos de la historia.
Las últimas proyecciones del modelo europeo ECMWF, citado en el sitio Meteored, muestran un primer pico de calentamiento hacia finales de 2026, seguido de una reducción temporal de las anomalías y una nueva intensificación durante 2027. Este comportamiento presenta similitudes con los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, dos de los fenómenos de El Niño más intensos jamás registrados.
De acuerdo con los principales centros internacionales de pronóstico, el actual evento podría alcanzar una intensidad excepcional y mantenerse muy fuerte hasta mediados de marzo de 2027. Aunque después comenzaría a debilitarse, las previsiones indican que continuaría activo hasta finales del otoño de ese año.
El Niño: qué anticipa el pronóstico para 2027
Las proyecciones del ECMWF muestran un primer pico de calentamiento hacia finales de 2026. Posteriormente, las anomalías de temperatura del océano Pacífico ecuatorial experimentarían una disminución temporal, antes de volver a intensificarse durante 2027.
Este segundo aumento se concentraría especialmente en la región Niño 1+2, ubicada en el sector oriental del Pacífico ecuatorial, cerca de las costas de Perú y Ecuador.
La evolución prevista recuerda a la de los grandes episodios de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, que se caracterizaron por presentar temperaturas oceánicas excepcionalmente elevadas y una influencia significativa sobre las condiciones climáticas de distintas regiones del planeta.
La similitud con esos antecedentes refuerza la posibilidad de que el actual fenómeno se convierta en uno de los eventos de mayor intensidad registrados.
¿Habrá un segundo fenómeno de El Niño en 2027?
Uno de los aspectos más importantes de las proyecciones es que el nuevo pico de calentamiento previsto para 2027 no significa que vaya a desarrollarse un segundo fenómeno de El Niño.
Se trata de una nueva fase de intensificación dentro del mismo episodio. Es decir, el fenómeno actual podría experimentar fluctuaciones en la temperatura del océano, con un debilitamiento transitorio y una posterior recuperación de las anomalías térmicas.
Los pronósticos internacionales señalan que existe una probabilidad muy alta de que El Niño conserve una intensidad muy fuerte hasta mediados de marzo de 2027. Luego, comenzaría un proceso de debilitamiento gradual, aunque permanecería activo hasta finales del otoño.
Qué regiones podrían sufrir los mayores impactos de El Niño durante 2027
El calentamiento de la región Niño 1+2 podría tener consecuencias especialmente importantes para Perú y Ecuador. La cercanía de las aguas oceánicas más cálidas a las costas de ambos países favorecería condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas y lluvias torrenciales.
En cambio, esta zona específica del Pacífico no está directamente vinculada con impactos significativos sobre el sudeste de Sudamérica, que comprende el sur de Brasil, Uruguay y Argentina.
De todos modos, la evolución general de El Niño seguirá siendo un factor importante para el seguimiento de las condiciones meteorológicas durante los próximos meses. Las proyecciones para 2027 anticipan un escenario de gran intensidad, aunque su comportamiento y sus consecuencias dependerán de cómo evolucione el calentamiento del océano Pacífico.