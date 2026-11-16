Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla este lunes en 13 provincias ante la llegada de tormentas severas, granizo y viento Zonda.
- El temporal incluye ráfagas de 90 km/h y lluvias de hasta 120 mm en Córdoba y Cuyo, mientras rige alerta por Zonda en la precordillera de San Juan, Mendoza y La Rioja.
- El SMN advirtió que la inestabilidad definirá la segunda quincena de noviembre e instó a la población a resguardarse y evitar circular por calles anegadas.
Las tormentas marcaron el comienzo de la semana y definirán el tono para el resto de los días de la segunda quincena de noviembre en el centro, Cuyo y norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para esta jornada lluvias que estarán acompañadas de posible granizo, ráfagas y actividad eléctrica, eventos que tomarán niveles considerables, algunos poniendo en riesgo la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el organismo advirtió que el noroeste y el centro del territorio nacional, así como parte del sur, se encuentran bajo advertencia por tormentas, algunas catalogadas por el nivel amarillo y otras por el naranja. De acuerdo con el SMN, los avisos más severos se concentrarán en la zona cuyana y el centro del país —incluyendo sectores de San Luis, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires—, mientras que las alertas de menor escala regirán en el NOA y en la periferia de la región mencionada.
Tormentas de nivel amarillo en el NOA, Cuyo y la región pampeana
Las alertas nivel amarillo por tormentas se extienden para la totalidad de la provincia de Santiago del Estero, gran parte de Tucumán, sectores de Catamarca, La Rioja y San Juan. Para estas localidades se esperan fenómenos durante la noche que podrán ser fuertes o puntualmente severos. Según el SMN, estarán acompañados por intensas precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de consideración. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera localizada.
Hacia la región pampeana, Cuyo y el Litoral, las lluvias también se concentrarán en nivel amarillo, principalmente en La Pampa, Mendoza, amplios sectores de la provincia de Santa Fe, así como el centro de Buenos Aires. Para la mayoría de estas jurisdicciones, las precipitaciones comenzarán a partir de las 18 y podrán extenderse hasta las 00. Al igual que en el NOA, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Viento Zonda en la cordillera y alerta naranja en siete provincias
Hacia la franja cercana a la cordillera de San Juan, el viento Zonda marcará el tono con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas. Esta alerta también se extiende a La Rioja y a la zona baja de Malargüe, en el sur de Mendoza.
La alerta naranja por tormentas se mantiene en parte de Catamarca —principalmente en las localidades de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán— y en Chamical, General Belgrano y General Ocampo, en La Rioja, además de alcanzar al oeste de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, San Luis, el este de Mendoza y el extremo sur de Santiago del Estero. Allí la advertencia rige por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden puntualmente superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma local.
Se esperan valores críticos en la provincia Córdoba
En Córdoba, las alertas también comprenden a Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. En estos departamentos del sur cordobés se advierten valores críticos: se esperan precipitaciones acumuladas entre 80 y 120 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superadas de manera puntual.
Según el relevamiento oficial del SMN para este lunes, son 13 las provincias alcanzadas por algún nivel de advertencia meteorológica en el territorio nacional. El núcleo de mayor severidad, pintado de naranja, abarca sectores de siete jurisdicciones: el oeste de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, San Luis, el este de Mendoza, el sur y la franja oriental de La Rioja, el centro-este de Catamarca y el extremo meridional de Santiago del Estero.
El alcance en la Patagonia y el pronóstico hora por hora para Tucumán
Rodeando ese núcleo central, el nivel amarillo por tormentas se extiende sobre sectores de 11 provincias, ya que muchas comparten ambos niveles de advertencia según sus departamentos. En este grupo ingresan casi la totalidad de Tucumán y Santiago del Estero, junto con zonas de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el norte y este de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires. En el extremo austral del área bajo advertencia, la inestabilidad también alcanza a la Patagonia: la provincia más austral afectada es Chubut, donde rige una alerta amarilla exclusivamente por lluvias de variada intensidad en el noreste y la zona costera, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros.
En el caso particular de Tucumán, el organismo nacional ubicó el tramo más complejo de la jornada hacia la noche, con advertencias que rigen desde las 21 y se extienden hasta la madrugada del martes. Todo esto ocurrirá en el marco de un día agobiante, con una temperatura mínima de 21°C, una máxima que trepará hasta los 34°C y un elevado porcentaje de humedad antes de la llegada del frente de tormenta.
Las recomendaciones del SMN para evitar riesgos
Frente a este escenario de inestabilidad generalizada, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. El organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de puertas y ventanas, y evitar circular por calles inundadas o anegadas. Asimismo, solicitó no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y desconectar los electrodomésticos o cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a los hogares.