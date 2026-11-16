Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

El alcance en la Patagonia y el pronóstico hora por hora para Tucumán

Rodeando ese núcleo central, el nivel amarillo por tormentas se extiende sobre sectores de 11 provincias, ya que muchas comparten ambos niveles de advertencia según sus departamentos. En este grupo ingresan casi la totalidad de Tucumán y Santiago del Estero, junto con zonas de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el norte y este de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires. En el extremo austral del área bajo advertencia, la inestabilidad también alcanza a la Patagonia: la provincia más austral afectada es Chubut, donde rige una alerta amarilla exclusivamente por lluvias de variada intensidad en el noreste y la zona costera, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros.