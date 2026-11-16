Política

La agenda del Congreso: se anuncia una semana intensa

En el Senado, la reforma política, con la eliminación de las PASO como eje, y la ley de Discapacidad concentrarán la atención.

Congreso de la Nación
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Por Redacción Política Hace 1 Hs

A 15 días del cierre de las sesiones ordinarias, el Congreso prepara una semana de intensa actividad. Diputados buscará sancionar el miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Malvinas, además de dictaminar el Presupuesto 2027.

En el Senado, la reforma política, con la eliminación de las PASO como eje, y la ley de Discapacidad concentrarán la atención.

El 30 de noviembre vence el período ordinario y el Gobierno ya prepara una convocatoria a sesiones extraordinarias.

Javier Milei. Javier Milei.

Reuniones y actos de Milei: encuentros con empresarios

El presidente Javier Milei afrontará una semana cargada de actividades oficiales, con encuentros empresariales, exposiciones económicas y actos institucionales. Hoy recibirá a autoridades de Toyota y participará de la cena del Cicyp. Mañana expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, mientras que el miércoles recibirá un Doctor Honoris Causa. El jueves será distinguido por la Organización Sionista Mundial y participará de una cena contra el antisemitismo. El viernes asistirá a un encuentro de polo en Cañuelas y al lanzamiento oficial de Tesla en el país.

Pablo Quirno. Pablo Quirno.

Disputa por los recursos: Quirno defendió el reclamo argentino

El canciller Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Advirtió que las perforaciones podrían provocar daños irreversibles antes de que intervenga el tribunal arbitral. La iniciativa, impulsada por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, contempla 23 pozos y 35 años de producción. Quirno también reclamó acelerar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y ratificó las sanciones contra las compañías involucradas.

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