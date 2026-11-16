La agenda del Congreso: se anuncia una semana intensa

Reuniones y actos de Milei: encuentros con empresarios

El presidente Javier Milei afrontará una semana cargada de actividades oficiales, con encuentros empresariales, exposiciones económicas y actos institucionales. Hoy recibirá a autoridades de Toyota y participará de la cena del Cicyp. Mañana expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, mientras que el miércoles recibirá un Doctor Honoris Causa. El jueves será distinguido por la Organización Sionista Mundial y participará de una cena contra el antisemitismo. El viernes asistirá a un encuentro de polo en Cañuelas y al lanzamiento oficial de Tesla en el país.