OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Corazón de león
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

¿Cuántos argentinos vieron al Papa (presencial o visual)? Las estimaciones apuntan a más de 6 millones (presencial) y casi 30 millones (visual -entre TV y digital-). Dejando de lado las posibles superposiciones resultan audiencias sin precedentes. La pregunta obligada es ¿eran todos católicos o se trataba de un pueblo ávido de fe y esperanza como “ovejas perdidas sin pastor”? Verdaderamente fue una muestra inobjetable de peregrinaciones, vigilias, esperas y sacrificios para, mínimamente, contentarse con ver el paso del “Papamóvil”. Debido a esa fe (creer sin ver), surgida, espontáneamente, advertimos situaciones “tapadas”, con carencias, sufrimientos, hambre, pérdidas de dignidad, abandono de personas, etc. Resulta llamativo que la visita del Papa haya abierto no sólo mentes y ojos, sino, principalmente, nuestros corazones, a los descartados, desahuciados, abandonados, olvidados (discapacitados, jubilados, sin techo, hambrientos, presos, enfermos). Con su tono pausado y claro, pero firme (sin gritos, insultos ni ataques), en cada una de sus presentaciones definió nuestras realidades, vulnerabilidades, miserias y falta de trabajo digno. Rescatamos algunas frases y/o mensajes: autoridad y economía al servicio del pueblo y no a la inversa; diálogo y unidad por la paz; trabajo digno y mejora en condiciones de vida; jóvenes, rechacen falsos ídolos (dinero, éxito, apariencia, popularidad), no abandonen el país y sean protagonistas de una sociedad mejor; la corrupción genera desconfianza; los discapacitados no deben ser una carga sino una bendición (Cottolengo, “Ciudad de la Caridad”); Iglesia abierta a todos; una “nueva vida” es posible (a los presos); vivir y testimoniar el evangelio, diariamente; en Luján convocó a los argentinos a caminar unidos con un futuro “sin abandonados”. “Argentina, levántate y camina, ama”. Por último, parafraseó a Francisco, convocando a los jóvenes y a la sociedad con “Todos, todos, todos”. Sin lugar a dudas demostró poseer un gran corazón de León, rugiente.

Marcos A. Machado                                      

marcos53arg@gmail.com

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