Cartas de lectores: violencia ideológica

Argentina no logra recuperarse, y quizás uno de sus problemas más profundos no sea solamente económico, sino también ideológico y cultural. La política dejó de ser, en gran medida, un espacio de debate y construcción para convertirse en un escenario de confrontación permanente, donde la soberbia, la violencia verbal y la descalificación personal parecen haberse transformado en herramientas habituales de comunicación. Ningún espacio político parece estar ajeno a esta lógica. Todos reclaman tener la verdad, pero pocos parecen dispuestos a escuchar. Mientras tanto, una sociedad cada vez más pendiente de las redes sociales termina confundiendo popularidad con liderazgo, agresividad con carácter y exposición mediática con capacidad de gobernar. En ese escenario aparecen los millones de perfiles falsos, las operaciones digitales y la circulación de información engañosa. Una maquinaria que, según se denuncia, involucra recursos e intereses políticos y que busca fabricar adhesiones, instalar relatos y generar expectativas alejadas de la realidad. La discusión pública queda así atrapada entre tendencias, provocaciones y batallas virtuales, mientras los problemas cotidianos siguen esperando respuestas. El poder político parece haberse convertido, para algunos, en un fin en sí mismo. La exposición, la fama y los beneficios personales ocupan un lugar que debería corresponderle a la responsabilidad de generar bienestar, oportunidades y prosperidad colectiva. Los últimos presidentes argentinos llegaron a la escena pública exhibiendo títulos profesionales, trayectorias y promesas de transformación. Sin embargo, la descalificación y el insulto terminaron ocupando un espacio central en sus formas de comunicación. Una paradoja difícil de ignorar: quienes deberían elevar la calidad del debate público muchas veces terminan reproduciendo sus peores expresiones. Pero el problema no termina en quienes gobiernan. También nos interpela como sociedad. ¿En qué momento dejamos de discutir ideas para empezar a defender personas como si fueran equipos de fútbol? ¿Cuándo aceptamos que pensar diferente sea motivo de agresión? Argentina necesita mucho más que un cambio de gobierno. Necesita recuperar la convivencia democrática, el respeto por las diferencias y, sobre todo, la capacidad de discutir un proyecto de país sin convertir al adversario en un enemigo. Porque mientras sigamos confundiendo política con fanatismo, liderazgo con insulto y realidad con propaganda, podremos cambiar de presidentes, de partidos y de discursos, pero difícilmente logremos cambiar nuestro destino.