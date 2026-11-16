Cartas de lectores: preguntas

Hay preguntas que necesitan respuestas, porque el argentino medio (aquel que no tiene un empleo público ni participa en los tejemanejes que se suceden) no se explica su situación ni la del país; es palmaria la vigencia de la inflación con altibajos, también desde siempre no hay un real crecimiento económico, de manera que los salarios y contribuciones jubilatorias cada vez son más bajos y la inseguridad para el habitante común, es cada vez más seria, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿quiénes pueden dar las tales respuestas? Probablemente aquellos que de alguna forma tienen poder: los funcionarios de los tres Poderes, los políticos candidatos o en ejercicio. Al respecto, es dable esperar respuestas acerca de: 1- desde cuándo y quién instaló en el país (se salvaron San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro) el populismo corrupto mussoliniano. 2- Por qué y cómo las dirigencias políticas vienen degradándose intelectual y éticamente. 3- Con qué sentido se dejó de lado la educación efectiva, honesta (la Argentina ocupa uno de los últimos lugares entre países del mundo en cuanto a nivel y eficiencia educativa) y reemplazada por la manipulación partidista, tanto en el nivel primario como en el secundario y universitario. ¿Hasta cuándo Catilina?, de las “Catilinarias”, discurso de Cicerón (año 63 A.C.).