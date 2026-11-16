La dignidad de las personas, eje del mensaje del Papa

No habló de abstracciones. Frente al mundo del trabajo en Buenos Aires, puso el dedo en la llaga. En un país donde el empleo es una carrera de obstáculos y la precariedad golpea a miles de familias, el Papa fue directo al hueso: la economía no puede seguir devorándose a las personas. Privar a alguien de un trabajo no es solo quitarle un sueldo. Es herir su dignidad, sacarlo de la sociedad, aislarlo. Esa fue la advertencia central de su discurso. Frente a un modelo que mide a la gente por su productividad y no por lo que es, León XIV recordó que el trabajo no es solo una máquina de hacer riqueza. Es, ante todo, la forma en que una persona se siente útil y parte de una comunidad.