La dignidad de las personas, eje del mensaje del Papa

El paso del papa León XIV por la Argentina finalizará mañana su gira por Sudamérica. Pero la visita por Uruguay, Argentina y Perú no fue solamente un desfile de masas ni un simple acto protocolario. Dejó una multitud en las calles y, en el ambiente, la sensación de que algo se movió.
Recuperado del nódulo pulmonar que puso en duda su llegada a esta parte del mundo, el líder de la Iglesia católica eligió hablar de lo que duele, y lo hizo con un tono que convenció a millones de personas.
No habló de abstracciones. Frente al mundo del trabajo en Buenos Aires, puso el dedo en la llaga. En un país donde el empleo es una carrera de obstáculos y la precariedad golpea a miles de familias, el Papa fue directo al hueso: la economía no puede seguir devorándose a las personas. Privar a alguien de un trabajo no es solo quitarle un sueldo. Es herir su dignidad, sacarlo de la sociedad, aislarlo. Esa fue la advertencia central de su discurso. Frente a un modelo que mide a la gente por su productividad y no por lo que es, León XIV recordó que el trabajo no es solo una máquina de hacer riqueza. Es, ante todo, la forma en que una persona se siente útil y parte de una comunidad.
El mensaje también puso un freno a la tecnología. La inteligencia artificial y la automatización que avanzan sin reglas pueden dejar a mucha gente en el camino. El algoritmo no reemplaza al ser humano, ni el discernimiento, ni el esfuerzo. Ante eso, el Papa pidió que el Estado intervenga para que el progreso no sea sinónimo de exclusión. No estamos hablando de un futuro lejano, sino de un presente que ya desembarca en las fábricas y las oficinas. La técnica avanza más rápido que las leyes, y esa brecha es un terreno fértil para el abuso.
A los empresarios les reconoció el riesgo de invertir, pero les advirtió que si el único objetivo es la ganancia, la empresa se deshumaniza. No se trata de caridad, sino de entender que el capital tiene una función social y que el éxito de un negocio también se mide por cómo trata a su gente, porque generar riqueza sin inclusión es construir sobre arena.
El Sumo Pontífice tampoco se olvidó de los que están afuera del sistema. Reivindicó el rol de los sindicatos, pero también el de los movimientos populares, los cartoneros, campesinos y artesanos. Son los que sostienen la economía real, muchas veces invisibles para las estadísticas oficiales.
En tiempos donde la grieta parece ser la única forma de hablar, Robert Prevost pidió construir una amistad social. Diálogo y justicia, dos palabras que hoy suenan casi revolucionarias en un país que parece cómodo en la confrontación.
El Papa se va, pero el mensaje queda. En un mundo obsesionado con los números y la eficiencia, recordar que la dignidad de las personas está primero es una brújula que nos queda para no perder el rumbo como sociedad.