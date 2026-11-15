Eliminación de las PASO: La Libertad Avanza busca acelerar las negociaciones en el Congreso nacional

El calendario parlamentario se acorta: el 30 de noviembre vence el período de sesiones ordinarias y todavía hay una importante cantidad de iniciativas pendientes. En ese escenario, se descuenta que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias para intentar sancionar las leyes antes de fin de año. El desafío para la Casa Rosada pasa también por sostener los acuerdos con los gobernadores aliados, que comienzan a hacer valer cada vez más sus votos en el Congreso, consignó el diario "Ámbito".