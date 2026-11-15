Eliminación de las PASO: La Libertad Avanza busca acelerar las negociaciones en el Congreso nacional
A 15 días del cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo y sus aliados apuran el tratamiento de proyectos centrales antes de fin de año, tanto en Diputados como en el Senado, en medio de la interna libertaria.
El Congreso nacional se prepara para una semana de intensa actividad, con una agenda legislativa atravesada por las negociaciones políticas y las diferencias dentro de La Libertad Avanza (LLA).
Diputados tiene previsto sesionar el miércoles para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, mientras que el Senado buscará tratar el proyecto de Discapacidad y retomará el debate sobre la reforma política, que tiene como eje la eliminación de las PASO.
El calendario parlamentario se acorta: el 30 de noviembre vence el período de sesiones ordinarias y todavía hay una importante cantidad de iniciativas pendientes. En ese escenario, se descuenta que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias para intentar sancionar las leyes antes de fin de año. El desafío para la Casa Rosada pasa también por sostener los acuerdos con los gobernadores aliados, que comienzan a hacer valer cada vez más sus votos en el Congreso, consignó el diario "Ámbito".
En la Cámara baja, los jefes de bloque aliados al gobierno libertario se reunieron el jueves pasado con el titular de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para definir los próximos pasos. De ese encuentro surgió el acuerdo para abrir el recinto el miércoles 18 y tratar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
El proyecto ya había recibido la aprobación de Diputados, pero volvió a esa cámara después de que el Senado introdujera cambios. Finalmente, el oficialismo y sus aliados aceptaron las modificaciones vinculadas con el mecanismo de selección del directorio del organismo, por lo que buscarán darle sanción definitiva al texto.
Otro de los temas previstos para esa sesión es la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo que establece mayores sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El proyecto recibió dictamen a fines de octubre, aunque el texto todavía podría sufrir modificaciones. Los aliados del oficialismo y diputados vinculados a Patricia Bullrich plantearon diferencias sobre algunos puntos, en un escenario en el que la negociación por los votos continúa abierta.
Uno de los capítulos que genera mayor incertidumbre es el séptimo, que establece restricciones para que personas jurídicas extranjeras o ciudadanos extranjeros sin residencia permanente financien o intervengan en campañas electorales argentinas. También contempla multas económicas cuando el Consejo de Seguridad Nacional determine que informes o actividades financiadas desde el exterior intervienen en el escenario electoral.
Por tratarse de cuestiones electorales, ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos. Algunas fuerzas provinciales ya expresaron reparos sobre su redacción, por lo que todavía no está garantizada su continuidad dentro del proyecto.
En paralelo, la comisión de Presupuesto, que conduce Alberto Benegas Lynch, tiene previsto reunirse el martes para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2027. Si se concreta ese paso, el oficialismo apunta a llevarlo al recinto el miércoles 25 para obtener la media sanción y girarlo al Senado.
Entre la reforma política y la interna
La agenda de la Cámara alta estará marcada por las diferencias dentro de La Libertad Avanza. El martes por la tarde, la comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate de la reforma política, con la eliminación de las PASO como principal objetivo del Gobierno.
En el entorno de Karina Milei apuntan contra Patricia Bullrich y cuestionan su capacidad para reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. También desconfían de las intenciones políticas de la exministra de Seguridad y de una eventual disputa por el liderazgo del espacio de cara a las elecciones del próximo año.
Desde el sector de Bullrich, en cambio, sostienen que la responsabilidad de conseguir los apoyos recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien lleva adelante las negociaciones con los gobernadores. Los mandatarios provinciales condicionan su respaldo a que se formalice el acuerdo electoral con La Libertad Avanza y a que Karina Milei precise qué lugares tendrán en las listas.
Aunque el escenario todavía presenta dificultades, Santilli asegura contar con los votos para avanzar con la eliminación de las PASO.
Por otra parte, el Senado prevé tratar el jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que regresó a la Cámara alta después de que Diputados restableciera la ley de Tierras. También figura en la agenda el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), acordado por el Gobierno argentino en el marco del entendimiento comercial con Estados Unidos.
Bullrich busca diferenciarse
Otro de los asuntos que podría llegar al recinto del Senado esta semana es el proyecto de Discapacidad. Bullrich anticipó que la iniciativa aprobada en Diputados está en condiciones de ser tratada y volvió a marcar diferencias con la postura de Javier Milei.
La exministra destacó la propuesta legislativa como una alternativa para resolver un conflicto que lleva años y que tuvo varios capítulos durante la gestión libertaria: el Presidente vetó la ley de emergencia en Discapacidad, intentó derogarla y cuestionó su implementación.
El posicionamiento de Bullrich también coincidió con el mensaje del papa León XIV, quien puso el foco en la situación de las personas con discapacidad durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó la senadora en sus redes sociales.
Y agregó: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.