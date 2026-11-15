La pérdida de identidad dentro de las instituciones

¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a lo que somos para ser aceptados y pertenecer a algo?
La pregunta motivó la creación de la obra teatral “Esto soy yo... espíritu de cuerpo”, que llegará esta noche a las 21, desde Santiago del Estero a Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con dramaturgia de Rekiva, dirigida por Ezequiel Vallejo Moro y con las actuaciones de Lucía Castellani, Gabriel Díaz, Germán Puntano, Juan Cruz Tenaglia Speciale y Joel Martínez. La función del grupo Meraki forma parte del ciclo Teatro del NOA organizada por La Vorágine. Es apta para mayores de 16 años.
“Fundamentalmente, hablamos de seres humanos. De sus contradicciones, sus deseos, sus silencios y sus luchas internas -adelanta el director a LA GACETA-. La propuesta aborda temas como la discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder, la depresión y el suicidio. Invitamos a reflexionar sobre realidades que atraviesan especialmente a las adolescencias y ofrece una oportunidad para trabajar la empatía, el respeto por la diversidad, la prevención del acoso y la violencia, la identificación de situaciones de sufrimiento y la importancia de pedir ayuda a través del diálogo y la reflexión colectiva”.
- ¿En qué centran su planteo?
- Es una obra que habla sobre la identidad, la pertenencia y el conflicto entre lo que somos, lo que deseamos ser y aquello que las instituciones y la sociedad esperan de nosotros. A través del universo de la formación policial, proponemos una mirada crítica sobre las estructuras de poder, la disciplina y los mecanismos de obediencia. Nos interesa cuestionar qué sucede cuando se pretende anular la individualidad, silenciar las diferencias o condicionar a las personas.
- ¿El entorno policial lo usan como paradigma?
- No es una obra exclusivamente sobre policías, sino sobre cualquier estructura social en la que el individuo debe enfrentarse a la presión de encajar. Detrás de cada uniforme hay una persona, una historia, una identidad y un mundo interior que merece ser reconocido.
- ¿Ese espíritu de cuerpo se contradice con el respeto a las diferencias?
- No debería contradecirse; tendría que significar compañerismo, solidaridad y compromiso con los demás, sin que todos deban pensar de la misma manera ni tener que ocultar quiénes somos. El problema aparece cuando, en nombre de una institución, se pretende que todos sean iguales, que nadie cuestione nada y que las diferencias queden escondidas. Uno puede sentirse parte de un grupo, comprometerse con él y, al mismo tiempo, defender su identidad. No deberíamos tener que dejar de ser nosotros mismos para ser aceptados.
- ¿Obedecer no implica ceder en ciertas circunstancias?
- Los personajes se enfrentan constantemente a esas contradicciones: por un lado, tienen que cumplir con las reglas, obedecer y responder a una institución; pero, por otro, tienen sus propios deseos, sentimientos e identidades. Me interesaba mostrar qué pasa cuando lo que uno siente entra en conflicto con lo que los demás esperan de uno. Y cómo uno termina callando o escondiendo partes de sí mismo.
- ¿Cómo abordan los temas de salud mental?
- La salud mental merece más atención y, sobre todo, más escucha. Ese tema me atraviesa desde mi propia experiencia. Cuando fui policía y luego instructor en una escuela de formación, pude conocer de cerca algunas situaciones y vivir experiencias que me hicieron reflexionar sobre lo que sucede. Muchas veces se exige fortaleza, disciplina y obediencia, pero no siempre hay espacio para hablar de lo que uno siente, de los miedos, las frustraciones o los conflictos personales. Quise poner sobre la mesa esas cuestiones y mostrar que detrás de un uniforme hay personas con emociones, problemas y situaciones que muchas veces no saben cómo expresar.
- ¿Las tendencias a autolesionarse es un asunto que sigue sin ser adecuadamente tratado?
- Todavía cuesta mucho hablar de estas situaciones; muchas veces se las minimiza o se las interpreta como simples llamados de atención. Hay que dejar de juzgar a las personas que atraviesan estos momentos. No podemos mirar para otro lado frente al sufrimiento de alguien. Las autolesiones son una señal de que algo está pasando y que necesita atención, acompañamiento y ayuda profesional. Es fundamental dejar de tratar estos temas desde el tabú y entender que pedir ayuda no es una señal de debilidad.
- ¿De qué forma el arte permite desarrollar un abordaje de estas cuestiones?
- No creo que el arte tenga que dar respuestas ni bajar línea, pero sí que tiene la responsabilidad de generar preguntas y permitirnos mirar al otro con más empatía y hablar de temas que nos cuesta expresar de otra manera. El teatro tiene esa posibilidad de poner frente al espectador situaciones, conflictos y realidades que quizás no conoce o que prefiere no ver. Con esta obra busco generar preguntas, provocar una reflexión y, abrir un espacio para hablar sobre el sufrimiento humano.