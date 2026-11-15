La pérdida de identidad dentro de las instituciones

- La salud mental merece más atención y, sobre todo, más escucha. Ese tema me atraviesa desde mi propia experiencia. Cuando fui policía y luego instructor en una escuela de formación, pude conocer de cerca algunas situaciones y vivir experiencias que me hicieron reflexionar sobre lo que sucede. Muchas veces se exige fortaleza, disciplina y obediencia, pero no siempre hay espacio para hablar de lo que uno siente, de los miedos, las frustraciones o los conflictos personales. Quise poner sobre la mesa esas cuestiones y mostrar que detrás de un uniforme hay personas con emociones, problemas y situaciones que muchas veces no saben cómo expresar.