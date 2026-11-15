CulturaTeatro

La pérdida de identidad dentro de las instituciones

Ezequiel Vallejo Moro fue policía e instructor y ahora dirige “Esto soy yo... espíritu de cuerpo”, en la cual aborda los temas de la discriminación, la salud mental y la necesidad de aceptación.

SER PARTE. La formación policial permite abordar distintas situaciones en “Esto soy yo... espíritu de cuerpo”.
SER PARTE. La formación policial permite abordar distintas situaciones en “Esto soy yo... espíritu de cuerpo”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs

¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a lo que somos para ser aceptados y pertenecer a algo?

La pregunta motivó la creación de la obra teatral “Esto soy yo... espíritu de cuerpo”, que llegará esta noche a las 21, desde Santiago del Estero a Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con dramaturgia de Rekiva, dirigida por Ezequiel Vallejo Moro y con las actuaciones de Lucía Castellani, Gabriel Díaz, Germán Puntano, Juan Cruz Tenaglia Speciale y Joel Martínez. La función del grupo Meraki forma parte del ciclo Teatro del NOA organizada por La Vorágine. Es apta para mayores de 16 años.

“Fundamentalmente, hablamos de seres humanos. De sus contradicciones, sus deseos, sus silencios y sus luchas internas -adelanta el director a LA GACETA-. La propuesta aborda temas como la discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder, la depresión y el suicidio. Invitamos a reflexionar sobre realidades que atraviesan especialmente a las adolescencias y ofrece una oportunidad para trabajar la empatía, el respeto por la diversidad, la prevención del acoso y la violencia, la identificación de situaciones de sufrimiento y la importancia de pedir ayuda a través del diálogo y la reflexión colectiva”.

- ¿En qué centran su planteo?

- Es una obra que habla sobre la identidad, la pertenencia y el conflicto entre lo que somos, lo que deseamos ser y aquello que las instituciones y la sociedad esperan de nosotros. A través del universo de la formación policial, proponemos una mirada crítica sobre las estructuras de poder, la disciplina y los mecanismos de obediencia. Nos interesa cuestionar qué sucede cuando se pretende anular la individualidad, silenciar las diferencias o condicionar a las personas.

- ¿El entorno policial lo usan como paradigma?

- No es una obra exclusivamente sobre policías, sino sobre cualquier estructura social en la que el individuo debe enfrentarse a la presión de encajar. Detrás de cada uniforme hay una persona, una historia, una identidad y un mundo interior que merece ser reconocido.

- ¿Ese espíritu de cuerpo se contradice con el respeto a las diferencias?

- No debería contradecirse; tendría que significar compañerismo, solidaridad y compromiso con los demás, sin que todos deban pensar de la misma manera ni tener que ocultar quiénes somos. El problema aparece cuando, en nombre de una institución, se pretende que todos sean iguales, que nadie cuestione nada y que las diferencias queden escondidas. Uno puede sentirse parte de un grupo, comprometerse con él y, al mismo tiempo, defender su identidad. No deberíamos tener que dejar de ser nosotros mismos para ser aceptados.

- ¿Obedecer no implica ceder en ciertas circunstancias?

- Los personajes se enfrentan constantemente a esas contradicciones: por un lado, tienen que cumplir con las reglas, obedecer y responder a una institución; pero, por otro, tienen sus propios deseos, sentimientos e identidades. Me interesaba mostrar qué pasa cuando lo que uno siente entra en conflicto con lo que los demás esperan de uno. Y cómo uno termina callando o escondiendo partes de sí mismo.

- ¿Cómo abordan los temas de salud mental?

- La salud mental merece más atención y, sobre todo, más escucha. Ese tema me atraviesa desde mi propia experiencia. Cuando fui policía y luego instructor en una escuela de formación, pude conocer de cerca algunas situaciones y vivir experiencias que me hicieron reflexionar sobre lo que sucede. Muchas veces se exige fortaleza, disciplina y obediencia, pero no siempre hay espacio para hablar de lo que uno siente, de los miedos, las frustraciones o los conflictos personales. Quise poner sobre la mesa esas cuestiones y mostrar que detrás de un uniforme hay personas con emociones, problemas y situaciones que muchas veces no saben cómo expresar.

- ¿Las tendencias a autolesionarse es un asunto que sigue sin ser adecuadamente tratado?  

- Todavía cuesta mucho hablar de estas situaciones; muchas veces se las minimiza o se las interpreta como simples llamados de atención. Hay que dejar de juzgar a las personas que atraviesan estos momentos. No podemos mirar para otro lado frente al sufrimiento de alguien. Las autolesiones son una señal de que algo está pasando y que necesita atención, acompañamiento y ayuda profesional. Es fundamental dejar de tratar estos temas desde el tabú y entender que pedir ayuda no es una señal de debilidad.

- ¿De qué forma el arte permite desarrollar un abordaje de estas cuestiones?

- No creo que el arte tenga que dar respuestas ni bajar línea, pero sí que tiene la responsabilidad de generar preguntas y permitirnos mirar al otro con más empatía y hablar de temas que nos cuesta expresar de otra manera. El teatro tiene esa posibilidad de poner frente al espectador situaciones, conflictos y realidades que quizás no conoce o que prefiere no ver. Con esta obra busco generar preguntas, provocar una reflexión y, abrir un espacio para hablar sobre el sufrimiento humano.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos
1

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

La Conabia celebró sus 35 años de vida
2

La Conabia celebró sus 35 años de vida

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal
3

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal

El maíz sostiene la rotación en el NOA
4

El maíz sostiene la rotación en el NOA

5

En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

Ranking notas premium
Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse
1

Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027
2

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre
3

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite
4

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

Más Noticias
En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios