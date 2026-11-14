Bautista Estofán, tras el bicampeonato de Tucumán Rugby: “Darle una alegría a nuestra gente es una locura”
El jugador del “Verdinegro” destacó el esfuerzo colectivo y el apoyo de los hinchas después del triunfo por 30-26 ante Huirapuca. Además, celebró una consagración especial por su historia familiar y la revancha de la final perdida en 2022.
Resumen para apurados
- Bautista Estofán celebró el bicampeonato de Tucumán Rugby tras vencer 30-26 a Huirapuca en la final del Regional del NOA disputada en Natación y Gimnasia.
- El triunfo tuvo tinte de revancha tras la final perdida en 2022 ante el mismo rival, sumado a que su padre fue campeón con Huirapuca en 1999 antes de mudarse a Yerba Buena.
- La consagración reafirma el dominio regional del club Verdinegro y afianza a Estofán como una de las figuras clave con proyección en el rugby nacional.
De una generación a otra. De una camiseta a otra. Pero con la misma alegría de levantar una copa. La historia de la familia Estofán sumó un nuevo capítulo después de la victoria de Tucumán Rugby por 30-26 frente a Huirapuca, que le permitió conquistar el bicampeonato del Regional del NOA.
Entre los festejos de miles de hinchas “verdinegros” en Natación y Gimnasia, Bautista Estofán encontró en la felicidad de la gente la mejor explicación de lo conseguido.
“Una locura. Nosotros jugamos, pero darle una alegría a nuestra gente, que nos banca todos los años, es una locura. Solo agradecimiento, este equipo deja todo y con eso me quedo muy tranquilo”, expresó.
El título tuvo un significado especial para Bautista y su hermano Jeremías. Su padre, Julio Estofán, integró el plantel de Huirapuca que conquistó el Regional en 1999.
Sin embargo, una mudanza a Yerba Buena cambió el destino deportivo de sus hijos, que encontraron en Tucumán Rugby el lugar donde desarrollar sus carreras.
La consagración también permitió cerrar una herida que permanecía abierta desde 2022, cuando Bautista perdió la final del Regional frente a Huirapuca por 19-18.
“Creo que tuvimos paciencia. Ellos son un equipazo”, destacó sobre las claves del triunfo.
Antes de regresar a los festejos, Estofán dedicó el título a quienes lo acompañaron durante todo el recorrido. “A mi familia, mis amigos que están y a toda la gente”, concluyó.