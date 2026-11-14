Federico González explicó por qué Huirapuca perdió la final del Regional del NOA ante Tucumán Rugby

La reacción no alcanzó. Huirapuca estuvo cerca de protagonizar una remontada memorable, pero terminó cayendo por 30-26 frente a Tucumán Rugby en la final del Regional del NOA. Después del encuentro, Federico González, head coach del equipo de Concepción, reconoció que las imprecisiones y las dificultades en las formaciones fijas terminaron inclinando la balanza a favor del “Verdinegro”.