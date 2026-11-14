Federico González explicó por qué Huirapuca perdió la final del Regional del NOA ante Tucumán Rugby
El entrenador del equipo de Concepción analizó la derrota por 30-26, reconoció las dificultades en el line y el scrum y señaló los errores no forzados que impidieron completar la remontada frente al “Verdinegro”.
Resumen para apurados
- Federico González, DT de Huirapuca, explicó que la derrota 30-26 ante Tucumán Rugby en la final del Regional del NOA se debió a fallas en formaciones fijas y errores de manejo.
- Huirapuca perdía 27-12 en el complemento y casi lo remonta con dos tries tardíos. El equipo cerró el año habiendo disputado dos finales, aunque sin poder coronarse.
- Pese a la caída, el club ratificó su protagonismo regional y usará la experiencia como aprendizaje de cara a su participación en el Torneo del Interior A.
La reacción no alcanzó. Huirapuca estuvo cerca de protagonizar una remontada memorable, pero terminó cayendo por 30-26 frente a Tucumán Rugby en la final del Regional del NOA. Después del encuentro, Federico González, head coach del equipo de Concepción, reconoció que las imprecisiones y las dificultades en las formaciones fijas terminaron inclinando la balanza a favor del “Verdinegro”.
“Ellos fueron un rival con muchos menos errores en los detalles, una mejor obtención. Desde el line se fortalecieron ahí”, explicó el entrenador, que también reconoció las dificultades de su equipo para imponerse en el scrum. “El scrum no lo pudimos quebrar”, admitió.
La falta de una plataforma sólida condicionó las posibilidades ofensivas de Huirapuca, especialmente en los momentos en los que necesitaba sostener la posesión para construir sus ataques. A eso se sumaron las equivocaciones en el manejo de la pelota, que impidieron darle continuidad al juego.
“Tuvimos muchos errores no forzados nosotros, errores de manejo en el segundo tiempo, que por ahí te definen”, señaló González.
Pese a encontrarse 27-12 abajo durante el complemento, Huirapuca reaccionó mediante los tries de Lisandro Lefebvre y Enzo Gutiérrez, este último después de un maul, y redujo la diferencia a cuatro puntos. Sin embargo, la recuperación no alcanzó para revertir el resultado.
El conjunto concepcionense cerró así una temporada en la que disputó dos finales, aunque sin conseguir el título. Más allá de la frustración, el recorrido confirmó su capacidad para competir entre los principales equipos de la región.
Ahora, con el Torneo del Interior A de 2027 en el horizonte, Huirapuca buscará transformar las dificultades de esta definición en aprendizajes para volver a pelear por una consagración.