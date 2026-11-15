De película incomprendida a ícono de la moda: los 20 años de María Antonieta, de Sofia Coppola

Al mismo tiempo, su vestuario y su combinación de referencias históricas y contemporáneas continuaron apareciendo como fuentes de inspiración en el mundo de la moda. En una entrevista concedida a British Vogue en octubre, Coppola reconoció que la recepción inicial había sido muy dividida, pero recordó que aproximadamente una década después comenzó a escuchar historias de madres e hijas que veían la película juntas. También surgieron nuevas interpretaciones críticas. En un ensayo publicado en noviembre por The Criterion Collection, la escritora Claire Marie Healy analiza la película desde la experiencia de la adolescencia femenina y las dificultades de las mujeres jóvenes para controlar su propia imagen pública.