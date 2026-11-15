De película incomprendida a ícono de la moda: los 20 años de María Antonieta, de Sofia Coppola
Una exposición en el Palacio de Versalles y un nuevo documental recuperan la historia de una película que dividió a la crítica en 2006 y que, dos décadas después, se convirtió en un clásico de culto. Cómo la directora estadounidense reinventó el cine de época con vestidos, música contemporánea y una mirada diferente sobre la juventud y la soledad.
En mayo de 2006, Sofia Coppola llegó al Festival de Cannes con una película sobre María Antonieta que poco tenía que ver con las reconstrucciones históricas tradicionales. Su reina, interpretada por Kirsten Dunst, escuchaba rock, vestía tonos pastel y buscaba refugio en fiestas, zapatos y vestidos mientras la monarquía francesa se acercaba a su final. La propuesta dividió a la crítica y los abucheos durante una proyección para periodistas recorrieron los titulares del mundo.
La Gaceta también registró aquel episodio. El 25 de mayo de 2006, el diario publicó una nota titulada «Los críticos abuchearon el filme de Sofía Coppola sobre María Antonieta», que describía la decepción de parte de la prensa frente a una de las películas más esperadas del festival. En aquel momento, Coppola respondió: "Prefiero las reacciones tajantes a la tibieza". Sin embargo, esa no fue la única reacción. Mientras la función para periodistas recibió tanto silbidos como aplausos, la proyección de gala terminó con una ovación de pie.
Veinte años después, aquella película vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural. Un documental que recupera imágenes inéditas del rodaje llegó a MUBI y el Palacio de Versalles presenta una exposición dedicada a su proceso creativo y su influencia estética. La coincidencia invita a recuperar una pregunta: ¿cómo una película que generó tantas opiniones enfrentadas terminó convertida en una referencia del cine y la moda?
El cine, un asunto de familia
Hija del director Francis Ford Coppola, responsable de películas como El padrino y Apocalypse Now, y de la documentalista Eleanor Coppola, Sofia heredó ese universo, pero construyó un lenguaje cinematográfico propio.
Debutó como directora de largometrajes con Las vírgenes suicidas (1999) y alcanzó reconocimiento internacional con Perdidos en Tokio (2003), protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, por la que ganó el Óscar al mejor guion original. A esas películas se sumaron posteriormente títulos como Somewhere (2010), The Bling Ring (2013) y Priscilla (2023).
En sus películas aparecen con frecuencia personajes jóvenes, mujeres que atraviesan procesos de construcción de identidad y personas que experimentan aislamiento incluso en entornos privilegiados. La directora suele recurrir a la música, la fotografía, la moda y los espacios que habitan sus protagonistas para expresar emociones que no siempre se explicitan en los diálogos.
Su universo visual, muchas veces asociado con una sensibilidad femenina, no se limita a una búsqueda decorativa. Detrás de los colores suaves, los objetos cuidadosamente seleccionados y las referencias a la cultura juvenil, aparecen cuestiones como la soledad, las expectativas sociales, el deseo de pertenecer y la falta de autonomía. María Antonieta, su tercer largometraje, reunió varios de esos intereses en una producción histórica.
Una reina adolescente en el Palacio de Versalles
Inspirada en la biografía Marie Antoinette: The Journey, de la historiadora británica Antonia Fraser, la película comienza cuando María Antonieta, una archiduquesa austríaca de apenas 14 años, llega a Francia para casarse con el futuro Luis XVI, interpretado por Jason Schwartzman.
Lejos de su familia y obligada a adaptarse a las reglas de una corte desconocida, la joven descubre un mundo donde prácticamente todos los aspectos de su vida están sometidos a protocolos. Su matrimonio responde a intereses políticos, su comportamiento es observado constantemente y sobre ella recae la presión de asegurar la continuidad de la monarquía.
Coppola decidió contar esa experiencia desde la perspectiva de la protagonista, en lugar de construir una historia centrada en los acontecimientos políticos que desembocaron en la Revolución Francesa. De hecho, la película termina con la salida de la familia real de Versalles, sin avanzar hacia los últimos años de vida de la reina.
Esa elección fue parte de lo que provocó controversia. Algunos críticos cuestionaron la escasa atención al contexto social y político de Francia, mientras otros valoraron que la directora se alejara de las convenciones del cine histórico para presentar a María Antonieta como una joven atravesada por circunstancias que no había elegido.
En octubre de 2026, durante una conversación organizada por el British Film Institute en el Festival de Cine de Londres, Coppola explicó que su intención era conservar una actitud cercana a la cultura pop. Según reconoció, temía que la película terminara pareciéndose a una aburrida lección de historia. Por eso buscó que aquel mundo distante resultara próximo para el espectador contemporáneo.
Corsés, Converse y rock: una estética fuera de época
Uno de los elementos más reconocibles de María Antonieta es su vestuario. Para crearlo, Coppola trabajó con Milena Canonero, diseñadora italiana que en 2007 ganó el Óscar al mejor diseño de vestuario por la película.
Corsés, polleras voluminosas, bordados, plumas y vestidos de seda se combinan con una paleta dominada por rosas, celestes, verdes suaves y tonos crema. Los zapatos fueron Manolo Blahnik, mientras que las referencias visuales incluyeron colecciones de alta costura, fotografías de moda y elementos históricos de la corte francesa.
Pero Coppola no pretendía reproducir el siglo XVIII de manera estrictamente académica. En una de las secuencias de la película aparece una zapatilla Converse entre los zapatos de época. La banda sonora, por su parte, incorpora canciones de grupos como The Cure, New Order y The Strokes, en lugar de limitarse a composiciones musicales del período. Estos anacronismos fueron deliberados. La intención era acercar al público a la experiencia de una adolescente que, pese a vivir en otro siglo, atravesaba emociones reconocibles.
El resultado fue una película de época que por momentos se asemejaba a un editorial de moda o a un videoclip. Las escenas de vestidos, dulces, flores y celebraciones construyeron una identidad visual que podía reconocerse incluso fuera de la pantalla.
Sin embargo, el lujo también cumplía otra función narrativa. María Antonieta podía elegir sus vestidos, organizar fiestas y transformar los espacios que la rodeaban, pero tenía escasa capacidad de decisión sobre las cuestiones fundamentales de su vida. En una entrevista publicada este mes por Harper's Bazaar, Coppola explicó la importancia que había tenido la moda para construir al personaje: "Me parecía que esa era su única forma de expresión creativa".
La misma estética que algunos interpretaron como una representación frívola de la monarquía también puede leerse como una manera de mostrar la contradicción entre el privilegio material y la falta de libertad personal.
De las críticas divididas a película de culto
Las imágenes de la película comenzaron a circular en redes sociales. Fotogramas de Kirsten Dunst, vestidos de época, mesas repletas de pasteles y habitaciones de colores pastel se transformaron en referencias visuales compartidas en Tumblr y, posteriormente, en Instagram y TikTok. Esa circulación permitió que parte del público se familiarizara con la estética de la película incluso antes de verla.
Al mismo tiempo, su vestuario y su combinación de referencias históricas y contemporáneas continuaron apareciendo como fuentes de inspiración en el mundo de la moda. En una entrevista concedida a British Vogue en octubre, Coppola reconoció que la recepción inicial había sido muy dividida, pero recordó que aproximadamente una década después comenzó a escuchar historias de madres e hijas que veían la película juntas. También surgieron nuevas interpretaciones críticas. En un ensayo publicado en noviembre por The Criterion Collection, la escritora Claire Marie Healy analiza la película desde la experiencia de la adolescencia femenina y las dificultades de las mujeres jóvenes para controlar su propia imagen pública.
Dos décadas después de Cannes, María Antonieta ya no se recuerda únicamente por la polémica de su estreno. Su estética se convirtió en parte de su legado y su manera de contar la historia encontró nuevas lecturas.
Un documental recupera el rodaje veinte años después
El aniversario sumó un nuevo capítulo con el estreno de Making Marie Antoinette, un documental dirigido por Eleanor Coppola, madre de Sofia, que llegó a la plataforma MUBI el 6 de noviembre. Durante el rodaje original, en 2005, Eleanor acompañó a su hija con una cámara y registró cerca de 80 horas de material.
La historia de ese archivo también tiene una dimensión familiar. Durante la pandemia, madre e hija comenzaron a revisar las grabaciones con la intención de convertirlas en un documental. Sin embargo, Eleanor murió en abril de 2024, antes de finalizar el proyecto, y Sofia se ocupó de continuar el trabajo.
En una entrevista con British Vogue, Coppola contó que su madre quería que el documental mostrara no solamente la belleza del rodaje, sino también las dificultades, las dudas y el esfuerzo necesarios para concretar una película de esa magnitud. El resultado, narrado por Diane Lane a partir de los diarios personales de Eleanor, permite recuperar el proceso creativo desde una perspectiva particular: la mirada de una madre que observa a su hija mientras dirige una de sus producciones más ambiciosas.
El aniversario también dio lugar a un libro de fotografías titulado Making Marie Antoinette, publicado por Important Flowers, el sello editorial de Sofia Coppola, junto con MACK. La obra reúne imágenes del detrás de escena tomadas por Andrew Durham, amigo y colaborador de la directora, quien acompañó el rodaje desde Versalles hasta el estreno en Cannes. Además, las celebraciones por el aniversario incluyeron también una restauración en 4K de la película, que regresó a salas de cine de distintos países.
El regreso a Versalles
Mientras el documental recupera lo que ocurrió detrás de las cámaras, el Palacio de Versalles vuelve a abrir sus puertas a la película. Desde el 22 de septiembre de 2026 y hasta el 24 de enero de 2027, el Petit Trianon alberga una exposición organizada en colaboración con Sofia Coppola para celebrar los veinte años de María Antonieta.
La muestra reúne vestuarios originales diseñados por Milena Canonero, accesorios, fotografías del rodaje, bocetos, guiones anotados y elementos de la escenografía. También incluye proyecciones de escenas en los espacios donde fueron filmadas. La elección del lugar tiene un significado particular. El Petit Trianon fue uno de los espacios asociados históricamente con la vida privada de María Antonieta, y tanto el palacio como sus jardines tuvieron un papel central en la película de Coppola.
Al presentar la exposición, la directora explicó que Versalles había sido mucho más que una locación: se había convertido en un verdadero personaje de la historia. Hoy, los mismos espacios que sirvieron para recrear la vida de una reina permiten observar cómo se construyó su representación cinematográfica.