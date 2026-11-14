¿Patio con agua estancada? El jardín de lluvia es la solución

Si hay plantas en el patio pueden ser usadas para solucionar el estancamiento, pero siempre deben cumplir las dos condiciones extremas y contradictorias: el encharcamiento temporal y resistir la sequía. Las plantas que sirven son: lirios o iris (raíces muy fuertes y se adaptan excelente a los excesos de agua temporal); juncos, papiros o ciperáceas (acostumbradas a terrenos húmedos) y gramíneas continentales (tienen raíces profundas que perforan la tierra arcillosa y ayudan a abrir canales de infiltración, agapantos (toleran bien la humedad variable siempre que la tierra drene al cabo de un par de días). Estas son las que se pueden trasplantar al centro de la depresión del jardín de lluvia, las otras que no toleran tanta agua pueden ser reubicadas en los bordes superiores del jardín (la zona que no se inunda pero aprovecha la humedad del suelo).