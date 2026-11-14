¿Patio con agua estancada? El jardín de lluvia es la solución

Resumen para apurados
- Especialistas promueven en Tucumán los jardines de lluvia para evitar el estancamiento de agua y la proliferación de mosquitos ante las intensas tormentas de verano.
- Se construyen excavando hasta 60 cm y combinando piedra partida, arena y plantas nativas que toleran inundaciones temporales y sequías, como lirios y juncos.
- Esta técnica sustentable absorbe un 30% más de agua que el césped común, filtra sedimentos hacia las napas y elimina criaderos de mosquitos a bajo costo.
El régimen de lluvias de Tucumán suele concentrar en verano tormentas intensas en poco tiempo. En esta época también se produce mayor estancamiento de agua en los patios de las casas. La cuestión, además de ser estética, es un problema, sí, que se puede corregir. Una buena solución es crear en esa zona un “jardín de lluvia” para que en el lugar no se genere barro y aparezcan mosquitos.
Un “jardín de lluvia” es una depresión en el terreno rellena con capas de sustrato permeable y plantas autóctonas, diseñada para capturar, filtrar y drenar el agua de lluvia hacia la napa subterránea en lugar de dejar que escurra o genere esos charcos estancados. Frente al agua estancada y el riesgo de mosquitos, los jardines de lluvia emergen como una alternativa sustentable, económica y natural para filtrar el exceso de líquido sin necesidad de grandes obras.
Se ubica estratégicamente en un lugar donde el agua proveniente de bajantes, caminos de acceso, suelo compactado y otras fuentes de escorrentía fluye hacia abajo.
La estructura
El “jardín de lluvia” hay que construirlo por capas, de abajo hacia arriba. En la primera, la excavación total será de entre 40 y 60 centímetros, en el lugar exacto donde se estanca el agua. En la segunda capa debe haber una base de piedra partida para crear un reservorio donde el agua pueda acumularse temporalmente mientras se infiltra en el subsuelo.
Luego hay que añadir una mezcla de arena gruesa, tierra y compost por encima de la piedra. Al terminar de colocar las capas, la superficie del jardín debe quedar más baja que el nivel general del patio. Esa es la "piscina natural" que retendrá el agua temporalmente cuando llueva fuerte hasta que el sustrato de abajo la filtre.
Los beneficios
Con una correcta construcción se puede llegar a absorber un 30 % más de agua que una superficie de césped tradicional. Habrá que combinar tierra, arena y raíces que actuarán como un filtro natural eliminando sedimentos y aceites del agua de escorrentía. Al drenar el agua rápido, rompe el ciclo de reproducción de los mosquitos.
Un punto sensible es la elección de las plantas que si bien al ser nativas generan menos gasto de mantenimiento, deben cumplir con características no excluyentes. Las plantas deben ser de especies con raíces profundas que toleren estar húmedas por uno o dos días y luego soportar sequía el resto del tiempo.
Si hay plantas en el patio pueden ser usadas para solucionar el estancamiento, pero siempre deben cumplir las dos condiciones extremas y contradictorias: el encharcamiento temporal y resistir la sequía. Las plantas que sirven son: lirios o iris (raíces muy fuertes y se adaptan excelente a los excesos de agua temporal); juncos, papiros o ciperáceas (acostumbradas a terrenos húmedos) y gramíneas continentales (tienen raíces profundas que perforan la tierra arcillosa y ayudan a abrir canales de infiltración, agapantos (toleran bien la humedad variable siempre que la tierra drene al cabo de un par de días). Estas son las que se pueden trasplantar al centro de la depresión del jardín de lluvia, las otras que no toleran tanta agua pueden ser reubicadas en los bordes superiores del jardín (la zona que no se inunda pero aprovecha la humedad del suelo).