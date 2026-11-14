Tras las lluvias y las fuertes ráfagas, ¿cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán?

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este domingo en Tucumán una jornada inestable con chaparrones y 31°C de máxima tras el paso de lluvias y fuertes vientos.
- Las precipitaciones y ráfagas iniciaron durante la madrugada, generando un leve alivio matutino con 20°C antes del aumento térmico previsto hacia la tarde.
- La inestabilidad continuará el lunes con 30°C, mientras que para el martes se prevé un descenso térmico con una máxima de 26°C y nuevas lluvias.
Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento llegaron durante la madrugada a Tucumán, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de las precipitaciones, la atención está puesta en el pronóstico para este domingo 15 de noviembre y en las condiciones climáticas que marcarán el comienzo de la próxima semana.
De acuerdo con el informe del organismo, la jornada estará atravesada por la inestabilidad y un progresivo aumento de la temperatura. Durante las primeras horas de la mañana se esperan 20°C y chaparrones. Con el correr de las horas, el termómetro subirá hasta los 24°C.
Por la tarde se registrará el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C. Hacia la noche llegará un leve descenso térmico y la temperatura se ubicará en torno a los 26°C.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante el lunes
El comienzo de la semana también estará marcado por las precipitaciones y las temperaturas elevadas. Para el lunes, el SMN anticipa chaparrones durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 20°C y una máxima que llegará a los 30°C.
De esta manera, el calor continuará presente en la provincia, aunque el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones térmicas para las jornadas siguientes.
El pronóstico para el martes: lluvias y menos calor
Para el martes se espera un descenso de la temperatura en Tucumán. Según las previsiones del organismo nacional, la mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.
Además, se pronostican chaparrones durante esa jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad continuarán presentes en el inicio de la semana.