Tras las lluvias y las fuertes ráfagas, ¿cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán?

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento llegaron durante la madrugada a Tucumán, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de las precipitaciones, la atención está puesta en el pronóstico para este domingo 15 de noviembre y en las condiciones climáticas que marcarán el comienzo de la próxima semana.