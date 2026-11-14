Antes de elegir la ropa para una entrevista laboral, conviene mirar la computadora más que una vidriera
Los códigos de vestimenta para conseguir trabajo cambiaron radicalmente tras la pandemia. En la era post crisis sanitaria, la formalidad ya no tiene un perfil único, pero existe un truco infalible para no desentonar.
Resumen para apurados
- Expertos recomiendan hoy a postulantes investigar redes corporativas antes de una entrevista para adaptar su ropa según la cultura laboral de cada empresa.
- La pandemia y el trabajo remoto eliminaron el traje obligatorio, reemplazándolo por códigos flexibles donde se analiza la presencia digital y el entorno en videollamadas.
- La imagen personal se consolida como herramienta de marca; los selectores evaluarán cada vez más si el aspecto del candidato encaja con los liderazgos y valores futuros.
No es que la imagen personal haya dejado de importar, sino que el código mutó. La pandemia dinamitó el estándar único de vestimenta para una entrevista laboral (el famoso traje oscuro con corbata o el sastre rígido) y lo reemplazó por la adecuación al contexto y la cultura corporativa.
La pandemia generó una transición que muchas empresas han tenido que hacer del trabajo híbrido y remoto al antiguo -que de a poco regresa- en la oficina. Estilistas y reclutadores afirman que usar un traje bien confeccionado sigue siendo una práctica frecuente en las entrevistas para puestos ejecutivos y empleos en sectores como el derecho y las finanzas. Sin embargo, conviene investigar la organización con antelación para comprender su cultura.
Aquí está la ventaja de la era: antes no había mucha información sobre el lugar de postulación, más que el aviso en algún diario, alguien que trabaje o haya trabajado en el lugar o pocos datos que brindaba quien hacía la convocatoria. En la era de las redes sociales eso cambió con las páginas web que toda empresa de cualquier magnitud tiene. Navegar la página de la corporación que ofrece el puesto es el mejor inicio para elegir el atuendo a portar. El segundo, pasó a ser el mirar las vidrieras o el armario propio.
El código de vestimenta adecuado, o inadecuado, puede influir en el desempeño, especialmente durante una reunión presencial. Después de conocer cómo se visten normalmente los empleados hay que equiparse para lucir un poco más elegante en la entrevista, aconsejan los expertos. Incluso la información que ponen en línea las empresas suelen tener hipervínculos con cada sector de la firma, fotografías de los integrantes de la compañía y la descripción de filosofía laboral, toda información que sirve para tomar la decisión de cómo vestirse.
Lo que dejó la pandemia
El trabajo remoto introdujo un fenómeno curioso que centró la formalidad de la cintura para arriba, incluso un menor encuadre visual puede establecerse del cuello para arriba. Pero también trajo una evaluación implícita del entorno (iluminación, orden, fondo, postura). La vestimenta en una videollamada busca comunicar que la persona se tomó el tiempo de prepararse, aunque no lleve zapatos formales. Las empresas priorizan cada vez más la comodidad de la persona para que pueda mostrar sus habilidades reales sin la tensión de un "disfraz" incómodo, aunque la pulcritud y el aseo personal siguen siendo innegociables.
El truco
“Si se analiza la página de LinkedIn (plataforma profesional de empleos) de una empresa y usan palabras como: 'Somos modernos, somos innovadores, somos los recién llegados, estamos aquí para revolucionar el sector', entonces podemos saber que el código de vestimenta va a ser más informal que si dicen: 'Somos una marca histórica tradicional con valores tradicionales'”, dijo Samantha Harman, estilista personal en Londres y autora de “Just Get Dressed”, una guía de estilo personal para mujeres.
Según Harman el vestuario puede ser una herramienta de marca personal en la carrera profesional. “Los responsables de contratación para puestos de alta dirección preguntan cada vez más: '¿Esta persona tiene el aspecto adecuado para responder ante una crisis y necesitar a alguien que hable con los medios? ¿O tiene el aspecto de alguien que podría presentar nuestra próxima conferencia interna? ¿Tiene el aspecto de alguien que podríamos poner en un escenario?", añadió. En resumen: por más que el modo cambió, el esmero y esfuerzo dedicado debe ser igual en las entrevistas en línea que en las reuniones presenciales.