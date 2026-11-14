Antes de elegir la ropa para una entrevista laboral, conviene mirar la computadora más que una vidriera

Aquí está la ventaja de la era: antes no había mucha información sobre el lugar de postulación, más que el aviso en algún diario, alguien que trabaje o haya trabajado en el lugar o pocos datos que brindaba quien hacía la convocatoria. En la era de las redes sociales eso cambió con las páginas web que toda empresa de cualquier magnitud tiene. Navegar la página de la corporación que ofrece el puesto es el mejor inicio para elegir el atuendo a portar. El segundo, pasó a ser el mirar las vidrieras o el armario propio.