Entrevista laboral: ¿qué responder y qué no para conseguir trabajo?

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la diferencia entre conseguir un empleo o quedar fuera del proceso de selección puede estar en cómo un candidato responde en una entrevista laboral. Conocer qué esperan las empresas y cuáles son las recomendaciones para alcanzar el éxito durante este paso decisivo resulta esencial.
La Agencia de Habilidades para el Futuro, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consultó con una serie de especialistas para encontrar respuestas que allanen los caminos para poder conseguir ese empleo tan deseado.
Uno de los primeros filtros suele ser el Curriculum Vitae (CV), ya que “para un reclutador un candidato junior que tenga algo de experiencia suma, mientras que alguien con más experiencia es un plus tener estabilidad”, explicó Diego Kirschenbaum, fundador de la Consultora Capital Humano.
La presentación del CV debe ser prolija y ordenada. Según los expertos, los errores de ortografía o los periodos de inactividad sin explicación generan dudas en los reclutadores. Kirschenbaum señala que “llaman la atención, no son bien vistos”, aunque aclara que pueden justificarse si se explican adecuadamente.
En la misma línea, Valeria Calónico, Directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina, advierte que “un currículum debe ser concreto, con datos precisos de contacto e información real sobre las funciones realizadas”. Además, recomienda incluir logros cuantificables, lo que permite al postulante demostrar con hechos su impacto en empleos anteriores.
Una tendencia creciente es el uso de formatos digitales y videos de presentación. “Este tipo de elementos permiten al candidato agregar enlaces a trabajos anteriores, mostrar videos y crear presentaciones dinámicas”, detalló Calónico. Para destacar, también resulta útil cuidar el diseño del CV. “Combinar información y diseño es la clave para llamar la atención”.
La entrevista laboral, la etapa más crítica del proceso de admisión
Luego de superar los primeros filtros, en este punto el postulante debe mostrar seguridad y autenticidad. Según Alejandra Ripa, cofundadora de Jedify y MindHub, "en una entrevista, las empresas buscan personas que transmitan integridad, energía positiva y ganas de trabajar en un entorno colaborativo".
En muchos casos, los reclutadores evalúan a través de un test de personalidad la capacidad de razonamiento, la resolución de problemas y la reacción ante situaciones hipotéticas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la clave está en transmitir confianza y destacar la experiencia personal y laboral que se relaciona con el puesto.
Para Diego Rodríguez, fundador de Aliantec, “el trabajo en equipo, la colaboración, la capacidad de investigación y la resolución de problemas. Para posiciones de desarrollo se evalúa la capacidad de abstracción, el pensamiento lógico, pero hoy la muy buena comunicación, la empatía, y las ganas de colaborar con los proyectos son claves para las empresas a la hora de elegir sus equipos”.
¿Qué no se debe hacer en una entrevista laboral?
Uno de los errores más frecuentes durante la entrevista laboral es exagerar habilidades o conocimientos. “Es fundamental ser honesto sobre lo que se sabe y lo que se puede aportar. La comunicación no verbal en una entrevista es sumamente importante, ya que uno detecta incomodidades y sobreactuación en algunos casos”, advierte Ripa.
En cuanto al lenguaje corporal, Kirschenbaum asegura que “la postura, el contacto visual y la actitud general durante la entrevista son aspectos clave”. Mantener la mirada y mostrarse con naturalidad transmite confianza, mientras que una actitud excesivamente nerviosa genera el efecto contrario.
Calónico aporta en este paso una recomendación práctica: “Es importante tener ejemplos concretos que muestren las competencias personales”. Si un candidato quiere demostrar curiosidad y disposición para aprender, puede mencionar cursos recientes o nuevas áreas de interés. Si la intención es resaltar adaptabilidad, conviene relatar situaciones donde se haya puesto a prueba esa habilidad.
La coherencia entre el discurso del postulante y su perfil en redes profesionales como LinkedIn también es evaluada. “Es importante contar con referencias verificables y de personas que puedan hablar del desempeño del candidato, ya que esto genera confianza y refuerza la credibilidad del CV”, apuntó Calónico.
Los especialistas coinciden en que el éxito depende de prepararse con anticipación, investigar a la empresa y comunicar logros de forma clara. En palabras de Calónico, en una entrevista se debe “evitar usar palabras que demuestran inseguridad como ‘quizás’, ‘posiblemente’ o ‘tal vez’, por ende demostrar seguridad en los mensajes y afirmaciones que se hacen”.