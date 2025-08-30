Entrevista laboral: ¿qué responder y qué no para conseguir trabajo?

Para Diego Rodríguez, fundador de Aliantec, “el trabajo en equipo, la colaboración, la capacidad de investigación y la resolución de problemas. Para posiciones de desarrollo se evalúa la capacidad de abstracción, el pensamiento lógico, pero hoy la muy buena comunicación, la empatía, y las ganas de colaborar con los proyectos son claves para las empresas a la hora de elegir sus equipos”.