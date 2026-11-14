Los salarios volvieron a perder contra la inflación y los trabajadores informales fueron los más perjudicados
Los ingresos aumentaron apenas 1,3% en septiembre, frente a una inflación del 1,9%, según el INDEC. Los empleados privados no registrados sufrieron una caída nominal de sus salarios, mientras que el sector público también quedó rezagado.
Resumen para apurados
- En Argentina, los salarios subieron 1,3% en septiembre y perdieron contra la inflación del 1,9%, según informó el INDEC ante la persistente suba de precios.
- El sector informal sufrió una caída nominal del 0,8%, mientras que los empleados públicos acumulan un retroceso real del 15,4% desde noviembre de 2023.
- El rezago de los ingresos frente a la inflación reactiva la presión sobre las negociaciones paritarias para intentar frenar el deterioro del poder adquisitivo.
Los salarios volvieron a perder poder adquisitivo en septiembre de 2026. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos de los trabajadores aumentaron un 1,3% mensual, por debajo de la inflación, que fue del 1,9%. La diferencia representó una pérdida real cercana al 0,6% en un mes.
El dato refleja las dificultades que enfrenta el mercado laboral para recuperar los ingresos frente al avance de los precios. La situación fue especialmente complicada para los trabajadores informales, que registraron una caída nominal de sus remuneraciones.
Los trabajadores informales, los más afectados por la caída salarial
De acuerdo con el relevamiento del INDEC, los salarios del sector privado no registrado retrocedieron un 0,8% en septiembre. El resultado contrasta con los aumentos registrados en los meses anteriores y evidencia el deterioro de los ingresos de quienes trabajan fuera del sistema formal.
El organismo estadístico aclaró que la medición de este segmento se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyos datos tienen un rezago de cinco meses.
Entre los trabajadores registrados, el panorama también mostró diferencias. Los salarios del sector privado formal aumentaron un 1,9%, en línea con la inflación, mientras que los empleados públicos recibieron una mejora promedio del 1,8%, por debajo de la suba de precios.
Dentro del empleo estatal también hubo comportamientos dispares. Los trabajadores de la administración pública nacional tuvieron un incremento del 3,5%, mientras que los empleados de las administraciones provinciales registraron una suba del 1,3%.
Cuánto aumentaron los salarios frente a la inflación
La comparación interanual confirma las dificultades para recomponer el poder adquisitivo. Durante los últimos 12 meses, los salarios registrados acumularon un incremento del 31,2%, frente a una inflación del 33,4%.
Por su parte, el índice general de salarios mostró una suba interanual del 34,3% y acumuló un avance del 26,7% durante los primeros nueve meses de 2026.
La evolución de los ingresos también presenta diferencias importantes según el sector de actividad. Mientras algunos segmentos lograron acompañar parcialmente la inflación, otros todavía arrastran pérdidas acumuladas.
Cuánto poder adquisitivo perdieron los trabajadores desde noviembre de 2023
Si se toma como referencia noviembre de 2023, el deterioro salarial resulta todavía más evidente. Los trabajadores del sector privado registrado tienen un poder adquisitivo un 2,3% inferior al de aquel momento.
La situación es más complicada para los empleados públicos, cuyos ingresos acumulan una pérdida real del 15,4% en el mismo período.
Los datos del INDEC vuelven a poner en primer plano la discusión por las paritarias y la recuperación de los salarios. En un contexto de aumentos de precios y diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral, los incrementos nominales no alcanzan para garantizar una mejora efectiva de los ingresos de los trabajadores.