Los salarios volvieron a perder contra la inflación y los trabajadores informales fueron los más perjudicados

Los salarios volvieron a perder poder adquisitivo en septiembre de 2026. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos de los trabajadores aumentaron un 1,3% mensual, por debajo de la inflación, que fue del 1,9%. La diferencia representó una pérdida real cercana al 0,6% en un mes.