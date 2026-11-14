Conocé lo que sufre un animal con cada detonación: ¿vas a querer tirar pirotecnia en estas fiestas?

Para la mayoría de las personas, un petardo que explota a varias cuadras de distancia es apenas un ruido pasajero que interrumpe por un segundo una charla o una película. Sin embargo, para los perros y gatos que conviven en nuestros hogares, esa misma detonación representa una agresión física directa y traumática. La capacidad auditiva de estas especies supera hasta cuatro veces la del ser humano, una extraordinaria ventaja evolutiva diseñada originalmente para cazar y detectar depredadores que, frente a la pirotecnia moderna, se transforma en una verdadera trampa sensorial.