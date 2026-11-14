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Conocé lo que sufre un animal con cada detonación: ¿vas a querer tirar pirotecnia en estas fiestas?

Mientras en Tucumán los estruendos comienzan hasta dos meses antes de fin de año, la ciencia traduce el impacto auditivo que padecen perros y gatos: un simple cohete equivale para ellos a estar parados junto a la turbina de un avión o sufrir un taladro en el tímpano.

Conocé lo que sufre un animal con cada detonación: ¿vas a querer tirar pirotecnia en estas fiestas?
Por Redacción Sociedad 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten en Tucumán sobre el grave daño auditivo que la pirotecnia de fin de año causa en perros y gatos, cuyo oído cuadruplica la sensibilidad humana.
  • Al captar ultrasonidos y frecuencias de hasta 80.000 Hz, los estruendos generan dolor agudo y pánico extremo, provocando huidas desesperadas y graves heridas en los animales.
  • Comprender el sufrimiento animal busca concientizar a la sociedad para reducir el uso de pirotecnia sonora y fomentar celebraciones empáticas y seguras para toda la comunidad.
Resumen generado con IA

Para la mayoría de las personas, un petardo que explota a varias cuadras de distancia es apenas un ruido pasajero que interrumpe por un segundo una charla o una película. Sin embargo, para los perros y gatos que conviven en nuestros hogares, esa misma detonación representa una agresión física directa y traumática. La capacidad auditiva de estas especies supera hasta cuatro veces la del ser humano, una extraordinaria ventaja evolutiva diseñada originalmente para cazar y detectar depredadores que, frente a la pirotecnia moderna, se transforma en una verdadera trampa sensorial.

Esta hipersensibilidad responde a dos factores biológicos concretos: la distancia y el rango de frecuencias. Un perro puede captar con total nitidez un sonido emitido a 25 metros que una persona recién percibiría a seis.

 A esto se suma un espectro acústico mucho más amplio: mientras el oído humano deja de registrar sonidos por encima de los 20.000 hercios, los perros alcanzan los 60.000 y los gatos superan los 80.000. Esto significa que los fuegos artificiales emiten ondas y vibraciones ultrasónicas que para nosotros pasan completamente desapercibidas, pero que penetran en el oído interno del animal provocando un dolor agudo e inmediato.

En escala humana

Para dimensionar el padecimiento real de las mascotas —especialmente en provincias como Tucumán, donde los estruendos aislados comienzan ya en noviembre y se multiplican hasta enero—, los especialistas en comportamiento animal proponen trasladar esos estímulos acústicos a experiencias humanas equivalentes:

- Una bomba de estruendo o un mortero, que superan fácilmente los 130 decibeles, impactan en el sistema nervioso de un perro con la misma violencia sonora que sentiría una persona parada al lado de la turbina de un avión comercial en pleno despegue, o en medio de una detonación de artillería sin ningún tipo de protección auditiva.

- Los clásicos “tres tiros” o caños silbadores resultan todavía más tortuosos: ese silbido ascendente que corta el aire contiene frecuencias ultraagudas que para un gato o un perro equivalen a tener una sirena de ambulancia o un taladro percutor apoyado a escasos centímetros del tímpano instantes antes de recibir tres descargas explosivas seguidas.

- Un cohete lanzado a cuatro cuadras de distancia jamás suena lejano ni amortiguado para ellos; debido a su alcance auditivo cuadruplicado, lo perciben con la misma intensidad que si estuviera estallando en la vereda o sobre el techo de su propia vivienda.

El “modo huida” y las consecuencias 

Al no tener ninguna herramienta cognitiva para asociar el estruendo con un festejo o una celebración, el cerebro del animal interpreta que está frente a una amenaza mortal inminente. De inmediato el ritmo cardíaco se acelera al límite, sube la temperatura corporal, aparecen temblores incontrolables y el pánico anula cualquier aprendizaje previo. 

En ese estado de desorientación extrema, cientos de perros y gatos intentan escapar a toda costa, saltando tapias de gran altura, atravesando vidrios o quedando atrapados en rejas. Comprender lo que sienten al escuchar una explosión es el primer paso para elegir celebraciones más empáticas y seguras para todos.

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