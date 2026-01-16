Cartas de lectores: la pirotecnia nociva

Positiva, aunque quizás muy tibia y tardía, fue la difusión por parte de la Policía de Tucumán del aviso sobre el uso de pirotecnia y el peligro que afecta por igual a personas, flora y fauna. Fundamentar al respecto es redundar sobre lo archiconocido del daño que genera su uso indiscriminado, no solo en las fiestas navideñas y de fin de año, sino también en eventos deportivos y privados. Prohibir su uso con antelación posibilitaría la reconversión de los fabricantes y la mano de obra desocupada en otras tareas no relacionadas con los “cohetes”. Las autoridades tienen la palabra.