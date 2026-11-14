Fin de año y vacaciones son épocas en las que las mascotas suelen quedarse más tiempo solas: ¿cuántas horas pueden estar en soledad?

Tenencia responsable y normativas

En Argentina, el enfoque legal se orienta a prevenir el sufrimiento y el descuido de los animales. La Ley 14.346 sanciona los malos tratos y actos de crueldad, considerando infracción no proporcionar alimento suficiente. Aunque la norma nacional no fija una cantidad máxima de horas de soledad dentro del hogar, la tenencia responsable exige garantizar todas sus necesidades básicas y velar por la seguridad del recinto. A esto se suman las disposiciones provinciales y municipales sobre bienestar animal