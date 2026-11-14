Fin de año y vacaciones son épocas en las que las mascotas suelen quedarse más tiempo solas: ¿cuántas horas pueden estar en soledad?

Resumen para apurados
- Especialistas advierten en Argentina que las mascotas no deben quedar solas en las fiestas de fin de año para evitar cuadros de ansiedad y riesgos causados por la pirotecnia.
- La Ley 14.346 exige cuidados básicos, y el tiempo sin supervisión varía según especie y salud; ruidos festivos provocan pánico y huidas ante una capacidad auditiva superior.
- Recomiendan 'cero soledad' los días 24 y 31 de diciembre, previendo asistencia y un hogar seguro para consolidar una tenencia responsable y evitar accidentes graves.
Las fiestas de fin de año y las vacaciones son épocas en las que las rutinas del hogar cambian y las mascotas suelen quedarse más tiempo solas. Determinar cuántas horas pueden permanecer sin supervisión perros y gatos no responde a un cálculo rígido ni a un número universal. La duración admisible de una ausencia depende del bienestar integral de cada animal y forma parte central de una tenencia responsable.
Esas son las razones por las que la evaluación es individual por especie, edad y estado de salud. Los perros poseen una vida social muy activa, por lo que la ausencia prolongada puede causarles frustración o ansiedad. En los gatos, la dinámica de interacción es distinta, pero resulta fundamental garantizar un ambiente adecuado y el acceso constante a sus recursos básicos.
Asimismo, un cachorro, una mascota de edad avanzada, un animal con enfermedades o en tratamiento veterinario requiere una planificación específica. Además, las mudanzas o modificaciones recientes en la vivienda reducen la capacidad de adaptación al aislamiento. Cabe destacar que la compañía de otra mascota tampoco reemplaza de manera automática la supervisión humana.
Tenencia responsable y normativas
En Argentina, el enfoque legal se orienta a prevenir el sufrimiento y el descuido de los animales. La Ley 14.346 sanciona los malos tratos y actos de crueldad, considerando infracción no proporcionar alimento suficiente. Aunque la norma nacional no fija una cantidad máxima de horas de soledad dentro del hogar, la tenencia responsable exige garantizar todas sus necesidades básicas y velar por la seguridad del recinto. A esto se suman las disposiciones provinciales y municipales sobre bienestar animal
Antes de ausentarse, debe comprobarse que el espacio esté libre de cables expuestos, productos tóxicos, ventanas inseguras o vías de escape. La mascota debe contar con agua fresca, alimento, zona de higiene disponible y haber tenido previa actividad física y descanso.
También conviene vigilar conductas de estrés (como vocalizaciones o destrozos en perros, o aislamiento en gatos) y consultar al veterinario si surgen. Ausentarse por períodos largos exige prever que una persona de confianza pueda asistir al animal ante imprevistos o emergencias.
El factor pirotecnia en Tucumán
El contexto festivo suma un condicionante crítico al tiempo a solas. En Tucumán, a pesar de las ordenanzas que restringen la venta y el uso de pirotecnia sonora, las detonaciones siguen siendo frecuentes durante diciembre. Como la capacidad auditiva de perros y gatos supera hasta cuatro veces la de los seres humanos, un estruendo inesperado activa un “modo huida”, provocando pánico, desorientación o intentos de escape peligrosos como saltar tapias o romper vidrios.
Por ello, la pauta para las noches críticas del 24 y 31 de diciembre es de cero soledad. Durante la segunda quincena de diciembre, conviene acortar las horas de ausencia incluso de día o de tarde, ya que los estruendos ocurren sin aviso previo.
Tips concretos para ausencias seguras
- Garantizar recursos básicos: Dejar agua fresca, alimento suficiente y una zona limpia de higiene al alcance antes de salir.
- Acondicionar la vivienda: Eliminar peligros como cables o productos tóxicos y asegurar ventanas y accesos.
- Actividad física y descanso previo: Realizar paseos o juegos antes de salir para que la mascota pueda descansar tranquila.
- Cero soledad en noches festivas: Acompañar a las mascotas el 24 y 31 de diciembre para protegerlas del impacto de los cohetes.
- Designar un contacto de asistencia: Coordinar con una persona de confianza que pueda realizar visitas periódicas o reaccionar ante una emergencia.