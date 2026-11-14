Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo vence el plazo de pago y qué hacer si no lo cobrás
El aguinaldo de diciembre tiene una fecha límite establecida por ley, pero no todos los trabajadores conocen qué ocurre si el dinero no llega a tiempo. Hay un plazo adicional y distintas alternativas para exigir el pago.
Resumen para apurados
- Los empleadores en Argentina deben abonar el segundo aguinaldo de 2026 hasta el 18 de diciembre para cumplir con la ley y garantizar el cobro previo a las fiestas.
- La normativa otorga cuatro días hábiles de gracia y estipula que el monto corresponde al 50% del salario mensual más alto percibido durante el último semestre.
- Si persiste el impago, los trabajadores podrán intimar a las firmas, denunciar ante la Secretaría de Trabajo o accionar judicialmente por despido indirecto.
El segundo pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, tiene una fecha límite establecida por ley. En diciembre de 2026, los empleadores deberán depositar la segunda cuota hasta el viernes 18, aunque cuentan con un plazo adicional de cuatro días hábiles para completar el pago.
Este ingreso extra representa el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente. Sin embargo, quienes no reciban el dinero dentro del período previsto pueden recurrir a distintas herramientas legales para reclamarlo.
Aguinaldo de diciembre 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo
El Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas durante el año. La primera corresponde al semestre que termina en junio y la segunda al período que finaliza en diciembre.
De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo 27.073, los vencimientos establecidos son:
- Primera cuota: hasta el 30 de junio.
- Segunda cuota: hasta el 18 de diciembre.
La fecha busca que los trabajadores puedan disponer de este ingreso adicional antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Qué hacer si no cobrás el aguinaldo después del 18 de diciembre
Si el empleador no deposita la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, los trabajadores deben contemplar primero los cuatro días hábiles adicionales previstos para el pago.
Si una vez cumplido ese período el dinero todavía no fue acreditado, existen distintas alternativas para reclamar el cumplimiento de la obligación.
La primera posibilidad es intimar formalmente al empleador para que regularice el pago en el menor tiempo posible. Este reclamo permite dejar constancia del incumplimiento y solicitar que se abone la suma adeudada.
Si no hay respuesta o el empleador mantiene la deuda, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. El reclamo puede realizarse de manera individual, cuando afecta a una sola persona, o colectiva, si son varios los empleados que no recibieron el aguinaldo.
¿Puedo considerarme despedido si no me pagan el aguinaldo?
Otra alternativa contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo es la posibilidad de considerarse despedido por incumplimiento del empleador, con derecho a reclamar una indemnización por despido sin justa causa.
Esta opción se encuentra vinculada con el artículo 242 de la normativa, que regula la denominada injuria laboral y permite extinguir el vínculo cuando existe un incumplimiento de suficiente gravedad.
Sin embargo, no cualquier demora en el pago del aguinaldo habilita automáticamente esta decisión. La Justicia deberá evaluar las circunstancias particulares y determinar si la falta de pago constituye una injuria grave que justifique la ruptura del contrato laboral.
Por eso, antes de tomar una medida de este tipo, resulta importante buscar asesoramiento legal para conocer las consecuencias y los derechos que corresponden en cada situación.