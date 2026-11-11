Anses adelantó el pago del aguinaldo para los jubilados en diciembre 2026

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El organismo estableció las fechas de acreditación según la terminación del DNI y los beneficiarios cobrarán el monto automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.