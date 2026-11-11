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Anses adelantó el pago del aguinaldo para los jubilados en diciembre 2026

Conocé las fechas confirmadas.

Sin actualización, el bono de $ 70.000 que cobran los jubilados pierde efectividad.
Sin actualización, el bono de $ 70.000 que cobran los jubilados pierde efectividad.
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La ANSES fijó el calendario de pago del medio aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados en Argentina, que se abonará según DNI a partir del 9 de diciembre.
  • El cobro se acreditará automáticamente junto con el haber mensual, el cual se actualizará según la inflación de octubre calculada por el INDEC.
  • Resta definir si el Gobierno prorrogará el bono de $70.000 para la mínima, un extra clave para apuntalar los ingresos de los beneficiarios ante la inflación.
Resumen generado con IA

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El organismo estableció las fechas de acreditación según la terminación del DNI y los beneficiarios cobrarán el monto automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.

El calendario oficial contempla pagos desde el miércoles 9 de diciembre para los titulares de jubilaciones y pensiones del primer tramo. En tanto, quienes perciben haberes superiores cobrarán entre el 17 y el 23 de diciembre.

La cifra definitiva del aguinaldo dependerá del aumento que reciban las prestaciones previsionales durante el último mes del año. Ese porcentaje se determinará a partir de la inflación de octubre, cuyo dato difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cuánto cobrarán los jubilados de aguinaldo en diciembre de 2026

El monto del medio aguinaldo se calcula sobre el haber previsional correspondiente. Por eso, para conocer cuánto cobrarán los jubilados en diciembre será necesario esperar la actualización de los haberes.

Como referencia, durante noviembre la jubilación mínima se ubica en $444.158,46, luego del incremento del 1,93% establecido por ANSES mediante la Resolución 304/2026.

Si se toma ese importe como base, el medio aguinaldo sería de $222.079,23. Sin embargo, el monto definitivo podría ser mayor si se aplica una nueva actualización en diciembre.

En noviembre, el haber máximo alcanza los $2.988.765,82, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $355.326,77.

Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre: calendario de ANSES por DNI

De acuerdo con el cronograma aprobado por ANSES mediante la Resolución 349/2025, los pagos de diciembre comenzarán el miércoles 9 y se extenderán hasta el miércoles 23.

Las fechas previstas para jubilaciones y pensiones se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán entre el 9 y el 11 de diciembre, según la terminación del documento.

¿Los jubilados cobrarán el bono de $70.000 junto con el aguinaldo?

Otra de las incógnitas para diciembre es qué ocurrirá con el bono extraordinario que el Gobierno nacional viene otorgando a los jubilados que perciben los haberes más bajos.

Para noviembre, el Poder Ejecutivo dispuso la continuidad del refuerzo de hasta $70.000 mediante el Decreto 1296/2026. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima reciben un ingreso total de $514.158,46.

Sin embargo, el bono no se incluye en el cálculo del aguinaldo, porque es un complemento extraordinario de carácter no remunerativo.

Hasta el momento, tampoco se confirmó oficialmente su continuidad durante diciembre. Para que los jubilados vuelvan a recibirlo, el Gobierno deberá anunciar una nueva medida.

Así, el ingreso de diciembre podría estar compuesto por tres conceptos: la jubilación o pensión actualizada, el medio aguinaldo y el bono extraordinario, en caso de que se prorrogue.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

El pago del Sueldo Anual Complementario para los beneficiarios del sistema previsional está contemplado en el artículo 31 de la Ley 24.241.

La normativa establece que cada cuota equivale al 50% de las prestaciones previsionales correspondientes y se abona dos veces al año: en junio y diciembre.

Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber mensual de $500.000 recibirá un aguinaldo de $250.000. De esta manera, entre la prestación mensual y la segunda cuota del SAC cobrará $750.000, sin contar posibles bonos o refuerzos extraordinarios.

La acreditación se realizará junto con los haberes de diciembre y no será necesario iniciar ningún trámite ante ANSES.

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