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Aguinaldo de diciembre 2026: qué sueldo se toma para calcular cuánto vas a cobrar

La segunda cuota del aguinaldo 2026 deberá pagarse antes del 18 de diciembre. Cómo calcular el monto según el mejor sueldo del semestre, qué salario se toma como referencia y cuánto corresponde cobrar si no trabajaste los seis meses completos.

El aguinaldo de diciembre tiene fecha de pago: cómo calcular cuánto te corresponde
El aguinaldo de diciembre tiene fecha de pago: cómo calcular cuánto te corresponde Hola
Por Mercedes Mosca 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Los trabajadores en relación de dependencia en Argentina cobrarán la segunda cuota del aguinaldo hasta el 18 de diciembre, según lo fija la Ley de Contrato de Trabajo.
  • El cálculo toma el 50% de la mayor remuneración devengada entre julio y diciembre. Quienes no completaron el semestre percibirán un monto proporcional a los meses trabajados.
  • El pago aliviará los gastos de fin de año; al liquidarse antes del cierre del mes, los empleadores deberán realizar ajustes si el sueldo final de diciembre difiere del estimado.
Resumen generado con IA

Con la llegada de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia comienzan a hacer cuentas para saber cuánto cobrarán por la segunda cuota del aguinaldo 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho establecido por la legislación argentina y se liquida en dos pagos anuales: uno en junio y otro en diciembre.

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De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el segundo medio aguinaldo tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre. Para determinar el importe, se debe tomar el mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre y calcular el 50%. Sin embargo, existen particularidades para quienes no trabajaron durante todo el semestre.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de 2026 deberá abonarse hasta el viernes 18 de diciembre, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo. La normativa dispone que el aguinaldo se paga en dos períodos: el primero vence el 30 de junio y el segundo, el 18 de diciembre de cada año.

Para esta liquidación se consideran las remuneraciones correspondientes al semestre comprendido entre julio y diciembre. No obstante, como el período todavía no terminó cuando llega la fecha de pago, los empleadores deben realizar una estimación del salario que corresponderá al mes de diciembre.

Si posteriormente el sueldo efectivamente cobrado resulta diferente al utilizado para calcular el aguinaldo, el empleador deberá ajustar la liquidación. La diferencia entre ambos importes se incorporará al salario de diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026

Para saber cuánto corresponde cobrar por la segunda cuota del aguinaldo, es necesario revisar los recibos de sueldo de los últimos seis meses e identificar cuál fue la mayor remuneración mensual devengada durante ese período.

Según la legislación vigente, el trabajador que prestó servicios durante todo el semestre debe recibir el equivalente al 50% de su mejor sueldo mensual.

La fórmula es sencilla:

Aguinaldo = mejor remuneración mensual del semestre ÷ 2.

Por ejemplo, si durante el segundo semestre un empleado tuvo los siguientes ingresos: durante julio, el trabajador cobró $1.000.000; en agosto, $1.050.000; en septiembre, $1.100.000; en octubre, $1.150.000; en noviembre, $1.200.000 y en diciembre, $1.180.000. En este caso, la remuneración más alta fue la de noviembre, cuando cobró $1.200.000.

Por lo tanto, el cálculo de la segunda cuota del SAC será: $1.200.000 ÷ 2 = $600.000. El trabajador recibirá $600.000 brutos en concepto de aguinaldo, antes de aplicar las retenciones que correspondan.

Qué pasa si no trabajaste los seis meses completos

La legislación argentina también contempla a quienes ingresaron a un empleo durante el segundo semestre de 2026 o dejaron de trabajar antes de finalizar diciembre. En esas situaciones, el trabajador tiene derecho a cobrar un aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

El criterio está contemplado en el Decreto 1.078/1984, reglamentario de la Ley 23.041, que establece que el Sueldo Anual Complementario debe liquidarse en proporción al período trabajado. Para realizar el cálculo, se puede utilizar la siguiente fórmula: Aguinaldo proporcional = mejor remuneración mensual ÷ 12 × cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si una persona ingresó a trabajar en septiembre y su mejor sueldo mensual fue de $1.200.000, deberá calcularse el proporcional correspondiente a cuatro meses de actividad. La cuenta será: $1.200.000 ÷ 12 × 4 = $400.000. De esta manera, aunque no haya trabajado durante todo el semestre, le corresponde percibir $400.000 brutos en concepto de aguinaldo.

Qué sueldo se toma para calcular el segundo medio aguinaldo

Uno de los puntos centrales para determinar el monto es identificar correctamente la remuneración que se utiliza como referencia.

No necesariamente se toma el último sueldo cobrado, sino el más alto del semestre. Por eso, si un trabajador recibió un salario mayor en octubre o noviembre que en diciembre, ese será el importe que deberá utilizarse para calcular el SAC. El período de referencia incluye julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Para evitar errores en la liquidación, es recomendable revisar los recibos de sueldo de esos meses y comprobar cuál fue la remuneración mensual más elevada. Esa cifra permitirá conocer cuánto corresponde cobrar por la segunda cuota del aguinaldo 2026.

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