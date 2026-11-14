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Piedras sobre la calzada y tránsito interrumpido en la ruta que lleva a Tafí del Valle

La caída de material afecta el tramo entre Las Mesadas y la villa veraniega. Los trabajos de despeje se concentran en el kilómetro 36, donde la circulación permanece interrumpida de manera momentánea.

Trabaja Vialidad en el lugar. Gentileza LV12
Trabaja Vialidad en el lugar. Gentileza LV12
Por Redacción Sociedad Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • Una fuerte tormenta provocó caída de piedras e interrumpió el tránsito este sábado en la Ruta Provincial 307 hacia Tafí del Valle, Tucumán.
  • Vialidad y el municipio trabajan con maquinaria para remover el material entre los km 13 y 56, con el sector más crítico concentrado a la altura del km 36.
  • Las autoridades instaron a vecinos y turistas a no intentar cruzar las zonas afectadas y aguardar las indicaciones viales hasta reanudar el paso seguro.
Resumen generado con IA

La fuerte tormenta registrada durante la madrugada de este sábado provocó complicaciones en la Ruta Provincial 307, donde se reportó la caída de piedras y material sobre distintos sectores de la calzada. Los inconvenientes afectan el tramo comprendido entre Las Mesadas y Tafí del Valle, mientras se realizan trabajos para despejar el camino.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, la situación se extiende entre los kilómetros 13 y 56. Personal y maquinaria del organismo se encuentran desplegados en la zona, con recorridos y tareas de mantenimiento para retirar los elementos que quedaron sobre la ruta tras las intensas precipitaciones.

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra a la altura del kilómetro 36. Allí, la Municipalidad de Tafí del Valle informó que se llevan adelante trabajos para remover el material acumulado sobre la calzada. Durante las tareas, el tránsito permanece interrumpido de manera momentánea.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal vial y no intentar atravesar los sectores afectados hasta que se habilite nuevamente el paso.

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