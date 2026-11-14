A semanas de su boda, Tini y Rodrigo de Paul anunciaron que se agranda la familia: “Los amo”

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan un gran momento como pareja y volvieron a captar la atención de sus seguidores con una publicación en redes sociales. En medio de los preparativos para la celebración de su amor, prevista para el sábado 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, los dos sorprendieron al mostrar que la familia tiene un nuevo integrante.