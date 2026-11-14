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A semanas de su boda, Tini y Rodrigo de Paul anunciaron que se agranda la familia: “Los amo”

La cantante y el futbolista sorprendieron en redes sociales al presentar al nuevo integrante de su familia. La publicación de Rodrigo de Paul incluyó tiernas postales junto a Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven en Miami
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven en Miami Caras
Por Mercedes Mosca Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • A semanas de su boda en Exaltación de la Cruz, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul presentaron en redes sociales a un cachorro que adoptaron para agrandar su familia.
  • El futbolista mostró al animal en Instagram junto a postales de su vida en Miami con Messi y su otra perra, Fifi, mientras organizan su unión para el 19 de diciembre.
  • La llegada de la mascota afianza la convivencia de la pareja, que genera gran repercusión pública ante la inminente celebración de su enlace matrimonial en Buenos Aires.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan un gran momento como pareja y volvieron a captar la atención de sus seguidores con una publicación en redes sociales. En medio de los preparativos para la celebración de su amor, prevista para el sábado 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, los dos sorprendieron al mostrar que la familia tiene un nuevo integrante.

Tini Stoessel habría cortado el vínculo con su hermano: el conflicto familiar detrás de la pelea

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La noticia quedó en evidencia a través de una serie de fotografías que el futbolista compartió en su cuenta oficial de Instagram. Entre imágenes de su rutina cotidiana, su presente en el Inter Miami y momentos junto a Lionel Messi, hubo una postal que se llevó todas las miradas.

Rodrigo de Paul compartió imágenes de su vida junto a Tini Stoessel Rodrigo de Paul compartió imágenes de su vida junto a Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul presentaron a un nuevo integrante de la familia

En una de las fotografías más destacadas de la publicación, Tini y Rodrigo aparecen frente a un espejo junto a un pequeño cachorro de pelaje blanco. La cantante sostiene al animal en brazos mientras registra el momento con su celular, en una escena que refleja la complicidad de la pareja.

El futbolista también compartió otra imagen del nuevo integrante de la familia. En esta oportunidad, el cachorro aparece descansando sobre un piso gris, junto a una almohada blanca.

De esta manera, la mascota se suma al hogar que comparten y donde también vive Fifi, la galga que Tini rescató de la calle y adoptó en 2025.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel junto a su nueva mascota Rodrigo de Paul y Tini Stoessel junto a su nueva mascota Instagram

Las fotos de Tini y Rodrigo de Paul en medio de sus preparativos para diciembre

El carrusel publicado por De Paul también permitió conocer algunos detalles de su vida cotidiana junto a la cantante. Entre las postales apareció una fotografía de ambos en un gimnasio, rodeados de máquinas de entrenamiento, pesas, espejos y paneles de iluminación.

La publicación llega mientras la pareja se prepara para una celebración especial el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, en medio de las expectativas por el futuro de su relación.

Por su parte, Tini no tardó en reaccionar a las imágenes. La artista compartió la publicación en sus historias de Instagram y dejó un mensaje en los comentarios para expresarle su cariño al futbolista y a sus hijos: «Los amo», escribió junto a dos corazones rosas.

Rodrigo de Paul mostró su intimidad en el Inter Miami junto a Lionel Messi

Además de las imágenes familiares, el mediocampista compartió escenas de su rutina profesional en Estados Unidos. Dos de las fotografías estuvieron dedicadas a su presente en el Inter Miami y a su vínculo con Lionel Messi.

En una de ellas, el capitán de la Selección argentina aparece junto a De Paul, en una escena distendida. Mientras Messi luce un conjunto de verano en tonos grises y una remera blanca, el mediocampista se encarga de preparar unos mates.

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