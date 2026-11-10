¿Vuelve al fútbol argentino?: el cambio en la MLS que abre una puerta para Rodrigo De Paul

De Paul tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029. El club estadounidense pagó cerca de 15 millones de euros por su pase desde Atlético de Madrid. Sin embargo, un cambio en la MLS podría abrir una puerta. En 2027, la liga adaptará su calendario al modelo europeo, con un torneo previo llamado Sprint Season: cada equipo jugará 14 partidos y los ocho mejores pasarán a una fase de eliminación directa antes del inicio formal de la competencia, en agosto. Ese esquema abre la posibilidad de que algunos futbolistas se vayan temporalmente para mantener el ritmo y luego regresen.