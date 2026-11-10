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¿Vuelve al fútbol argentino?: el cambio en la MLS que abre una puerta para Rodrigo De Paul

El mediocampista tiene contrato con Inter Miami hasta 2029. En 2027, la liga estadounidense sumará un torneo previo que habilitaría salidas temporales.

ÍDOLO ALBICELESTE. De Paul ganó con la Selección el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima.
ÍDOLO ALBICELESTE. De Paul ganó con la Selección el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Rodrigo De Paul podría retornar al fútbol argentino desde Inter Miami debido a una modificación del calendario de la MLS que habilitaría cesiones temporales hacia 2027.
  • Con contrato hasta 2029 en EE. UU., el volante campeón del mundo debutó en Racing y desató debates televisivos sobre un hipotético regreso a la Academia o a Boca Juniors.
  • El nuevo torneo corto de la MLS en 2027 facilitaría préstamos para ganar rodaje, abriendo la chance concreta de repatriar a una figura clave de la selección nacional.
Resumen generado con IA

El futuro de Rodrigo De Paul volvió a generar debate en el fútbol argentino. A los 32 años, el mediocampista de la selección argentina es una de las figuras de Inter Miami, que volvió a clasificarse a los playoffs de la MLS, y su nombre aparece en el radar de varios clubes de cara al próximo mercado de pases. En el programa F90, de ESPN, analizaron sus posibles destinos y dejaron entrever que Boca podría ser una alternativa si no regresa a Racing.

Óscar Ruggeri abrió la discusión con una propuesta inesperada, en medio de un debate sobre el impacto de los jugadores con pasado en el país. “Yo traigo a De Paul a River”, lanzó. El resto del panel le recordó que debería volver a la “Academia”, y el “Cabezón” se explicó. “¿Cada uno tiene que volver a su equipo? Lo dije porque se me ocurrió. Cero información. Lo traigo porque te habla y te maneja todo. River necesita un tipo ahí”, agregó.

Daniel Arcucci interrumpió a Ruggeri y descartó esa posibilidad. “Si no vuelve a Racing, que es donde debería volver, porque Racing necesita casi una refundación alrededor de un jugador, a River no vuelve. Pero hay otro club al que... De otro club se pondría la camiseta”, aseguró.

La pista de los caramelos

El periodista mantuvo el misterio, pero respondió que sí cuando sus compañeros mencionaron la frase “para comer caramelos”, una referencia a la cábala que De Paul comparte con Leandro Paredes, hoy en Boca, en la Selección. “Te digo, para mí tiene que volver a Racing. Tiene que ayudar a reconstruir a Racing y para mí va a volver a Racing. Ahora, si vuelve, no es a River. Es imposible”, completó Arcucci.

De Paul tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029. El club estadounidense pagó cerca de 15 millones de euros por su pase desde Atlético de Madrid. Sin embargo, un cambio en la MLS podría abrir una puerta. En 2027, la liga adaptará su calendario al modelo europeo, con un torneo previo llamado Sprint Season: cada equipo jugará 14 partidos y los ocho mejores pasarán a una fase de eliminación directa antes del inicio formal de la competencia, en agosto. Ese esquema abre la posibilidad de que algunos futbolistas se vayan temporalmente para mantener el ritmo y luego regresen.

El mediocampista nunca habló públicamente de su futuro, pero el flojo año de Racing volvió a poner su nombre en los reflectores. Surgido de las inferiores de la “Academia”, debutó en Primera el 10 de febrero de 2013 ante Atlético de Rafaela y usó la 10. En sus dos etapas en el club jugó 72 partidos, con 7 goles y 7 asistencias. Después pasó por Valencia, Udinese y Atlético de Madrid, antes de llegar a Inter Miami en 2025.

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