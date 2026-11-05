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Tini Stoessel habría cortado el vínculo con su hermano: el conflicto familiar detrás de la pelea

Juan Etchegoyen reveló que Tini Stoessel y su hermano Francisco estarían distanciados en medio de la interna familiar. Qué pasó entre ellos y qué decisión habría tomado el joven frente al conflicto con sus padres.

Revelaron por qué Tini Stoessel y su hermano Francisco estarían enfrentados
Revelaron por qué Tini Stoessel y su hermano Francisco estarían enfrentados Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel cortó relación con su hermano Francisco en Buenos Aires tras revelarse disputas por gastos económicos y un ultimátum de sus padres, según reveló Juan Etchegoyen.
  • La tensión escaló por la molestia del joven ante el enojo de Tini por filtraciones financieras, decidiendo respaldar a sus padres luego de que estos le exigieran tomar partido.
  • Sin declaraciones oficiales de los protagonistas, el quiebre profundiza la crisis en el círculo íntimo de la cantante y podría impactar en su entorno personal y profesional.
Resumen generado con IA

La interna familiar que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo y ahora también involucraría a su hermano, Francisco. Según trascendió, la relación entre ambos atraviesa un momento crítico y la comunicación habría quedado prácticamente interrumpida en medio de los conflictos que la cantante mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien compartió detalles sobre el enfrentamiento familiar y las diferencias que habrían profundizado el distanciamiento entre los hermanos. El conflicto estaría relacionado con cuestiones económicas y con la exposición pública de determinados gastos.

Qué pasó entre Tini Stoessel y su hermano Francisco

De acuerdo con la información que Etchegoyen recibió de personas cercanas a la artista, el vínculo entre Tini y Francisco habría llegado a un punto de quiebre. "Una persona del entorno Tini me aseguró que la relación de Tini con Fran está completamente quebrada", sostuvo el periodista. Además, describió el cambio que habría experimentado la relación: "Lo que antes era tenso, ahora es nulo".

Uno de los principales motivos del enfrentamiento estaría relacionado con el malestar de Francisco por la reacción de su hermana ante la filtración de información económica. Según explicó el comunicador, al joven le habría molestado especialmente que la cantante expresara su enojo por la difusión de determinados montos y gastos.

"A Fran le enojó sobremanera que a Tini la ofusque, se ponga furiosa, la indignen los gastos que trascendieron", detalló Etchegoyen al reconstruir las diferencias que habrían terminado de debilitar la relación.

La decisión que habría tomado Francisco en medio de la interna familiar

El conflicto también habría involucrado directamente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según el relato del periodista, los padres de Tini habrían mantenido una conversación privada con Francisco para pedirle que definiera de qué lado de la disputa familiar quería posicionarse.

La frase que habría surgido durante ese encuentro refleja el nivel de tensión que atraviesa el entorno de la cantante: "O te ponés del lado de ella, o te ponés del lado nuestro. De los dos lados no podés estar".

Ante ese escenario, Francisco habría tomado una decisión y elegido respaldar a sus padres. "Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres", concluyó Etchegoyen.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni su hermano realizaron declaraciones públicas sobre esta versión del conflicto. Tampoco hubo comunicados oficiales que confirmen una ruptura definitiva del vínculo, por lo que la información difundida se basa en los testimonios de fuentes cercanas a la familia.

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