Tini Stoessel habría cortado el vínculo con su hermano: el conflicto familiar detrás de la pelea

Qué pasó entre Tini Stoessel y su hermano Francisco

De acuerdo con la información que Etchegoyen recibió de personas cercanas a la artista, el vínculo entre Tini y Francisco habría llegado a un punto de quiebre. "Una persona del entorno Tini me aseguró que la relación de Tini con Fran está completamente quebrada", sostuvo el periodista. Además, describió el cambio que habría experimentado la relación: "Lo que antes era tenso, ahora es nulo".